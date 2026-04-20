La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, aprehendió a un menor de edad en el marco de una causa por robo calificado ocurrido en la ciudad de San Javier (cabecera del departamento santafesino del mismo nombre).
La PDI detuvo a un adolescente por un violento asalto contra una mujer
El sospechoso tiene 17 años y las pruebas en su contra son contundentes. En su casa hallaron el teléfono de alta gama que había sido robado. Además, en su ropero encontraron la ropa que vestía en el momento del hecho.
La investigación se inició a partir de la difusión en redes sociales de un violento hecho ocurrido en inmediaciones de la cuadra de calle 9 de Julio al 1200, donde una mujer fue agredida por un ladrón le sustrajo su teléfono celular.
Imágenes
Personal del Departamento Operativo de Investigación Región I – Distrito San Javier llevó adelante tareas de inteligencia que incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y así lograron obtener imágenes de los momentos previos y posteriores al hecho, lo que permitió identificar las características del presunto autor.
Luego, mediante análisis en redes sociales y consultas a bases de datos, se pudo individualizar al presunto autor del hecho, un menor de 17 años.
Con la identidad del sospechoso, los uniformados llegaron a su domicilio, en barrio Carlos Monzón, donde realizaron una requisa, con autorización del dueño de casa.
Requisa
Como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron el teléfono celular marca Apple iPhone 11 denunciado como sustraído y las prendas de vestir utilizadas al momento del hecho.
Por disposición de la fiscal interviniente, Ana Laura Gioria, el menor fue identificado por el delito de robo calificado y trasladado al CAD de la ciudad de Santa Fe, quedando a disposición de la Justicia.