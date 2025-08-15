Tragedia

Córdoba: una nena de 5 años murió al caer en una tolva de maíz en una zona rural

El accidente ocurrió en Colonia Las Cuatro Esquinas, departamento Río Primero. La menor fue trasladada de urgencia por su madre, pero llegó sin vida al hospital. El caso reabre el debate sobre la seguridad en entornos rurales.