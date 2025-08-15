Córdoba: una nena de 5 años murió al caer en una tolva de maíz en una zona rural
El accidente ocurrió en Colonia Las Cuatro Esquinas, departamento Río Primero. La menor fue trasladada de urgencia por su madre, pero llegó sin vida al hospital. El caso reabre el debate sobre la seguridad en entornos rurales.
La menor cayó en el interior de una tolva cargada con maíz y quedó atrapada entre los granos
La localidad de Colonia Las Cuatro Esquinas, en el departamento Río Primero de la provincia de Córdoba, se vio sacudida este jueves por un trágico accidente que terminó con la vida de una niña de tan solo 5 años. El hecho ocurrió en un establecimiento agrícola, donde la menor cayó en el interior de una tolva cargada con maíz y quedó atrapada entre los granos, sufriendo heridas fatales.
Según informaron fuentes policiales y sanitarias, fue la propia madre de la niña quien, al advertir la situación, la trasladó de urgencia hasta el hospital local. Sin embargo, los médicos constataron que la pequeña llegó sin signos vitales y, pese a los esfuerzos por reanimarla, no lograron salvarle la vida.
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente
Investigación
Las autoridades judiciales y policiales iniciaron una investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente. Entre los puntos a esclarecer se encuentran si había adultos presentes en el momento de la caída, cuánto tiempo permaneció la menor atrapada antes de recibir ayuda y si la tolva contaba con las medidas de seguridad adecuadas.
La tolva es un contenedor de gran tamaño utilizado para el almacenamiento y descarga de granos, y representa un peligro potencial debido a la dificultad para salir una vez dentro y al peso del material, que puede provocar asfixia en pocos minutos. Este tipo de accidentes, lamentablemente, no es aislado en la región.
La tolva es un contenedor de gran tamaño utilizado para el almacenamiento y descarga de granos
Accidentes similares
En enero de este año, un niño de 12 años fue hallado sin vida en el interior de un acoplado cargado con maíz en las cercanías de la localidad cordobesa de Achiras. En abril, un joven de 26 años falleció tras caer en una tolva en Guatimozín, también en Córdoba. Estos antecedentes refuerzan la preocupación por la seguridad en el sector agropecuario.
