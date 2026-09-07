Un buen susto sufrieron los vecinos y transeúntes de de las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo, en la zona sur de la ciudad de Santa Fe, pero finalmente sólo se trató de una falsa alarma.
Creyeron que era un artefacto explosivo pero era otra cosa
Un transeúnte llamó a la Emergencias por la presencia de un dispositivo extraño en la Plaza de Mayo. Finalmente, se trató de una falsa alarma.
Todo comenzó con una llamada a la Central de Emergencias 911. Alguien llamó poco después de las 18 para avisar que en la cuadra de calle San Martín, entre 3 de Febrero y General López, había un sospechoso artefacto.
La voz en el teléfono dijo que se trataba de un pequeño dispositivo, que estaba en la vereda de la plaza, que tenía un suplemento de plástico unido por un alambre, pilas y cables.
Alivio
Rápidamente se activaron los protocolos por si se trataba de un artefacto explosivo, pero los primeros policías que llegaron al lugar se dieron cuenta de que en realidad sólo se trataba de un "tuper" en mal estado, con basura adentro.
Así retornó la calma a la plaza, que alrededor tiene a la Casa de Gobierno, los tribunales y la Catedral, entre otros edificios.