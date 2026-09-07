Efectivos de las fuerzas provinciales detuvieron en la mañana de este lunes a dos sujetos de 25 y 18 años que fueron sorprendidos tras sustraer cableado en la zona urbana de la ciudad de Santa Fe.
Aprehendieron a dos jóvenes con 50 metros de cables robados en la vía pública
Los arrestados tienen 18 y 25 años. Fueron atrapados por el Comando Radioeléctrico y la Policía de Acción Táctica.
El procedimiento se desencadenó a partir de un aviso emitido por la Central de Emergencias 911, que alertaba sobre la presencia de dos individuos realizando maniobras delictivas en la intersección de las calles Laguna del Desierto y Domingo Silva.
En respuesta al alerta, acudieron al lugar agentes del Comando Radioeléctrico junto a personal de la Policía de Acción Táctica.
Al arribar al sector, los uniformados interceptaron a los sospechosos y concretaron su aprehensión en forma inmediata.
"Botín"
Durante las actuaciones se logró recuperar el material robado: un tramo de aproximadamente 50 metros de cable envainado color negro.
Tanto los detenidos como el elemento secuestrado fueron trasladados a la sede de la Comisaría 3ª, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes para dar curso a las actuaciones de rigor.