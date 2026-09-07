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En la ruta provincial 2

Detuvieron a un hombre que llevaba cocaína y una balanza en San Cristóbal

El operativo fue realizado por la policía santafesina durante la mañana del lunes. El sospechoso también tenía más de un millón de pesos en efectivo.

El hombre detenido llevaba la droga en su mochila. Foto: El LitoralEl hombre detenido llevaba la droga en su mochila. Foto: El Litoral
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Un operativo de control vehicular desplegado en la mañana de este lunes finalizó con la aprehensión de un hombre y el secuestro de estupefacientes, una importante suma de dinero en efectivo y elementos de precisión sobre la Ruta Provincial Nº 2, en jurisdicción de San Cristóbal (ciudad cabecera del departamento santafesino del mismo nombre).

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Operativa Regional 6 (UOR 6) de la Dirección General Guardia Provincial, en el marco de las tareas de prevención periódicas que se efectúan en los accesos y corredores viales de la provincia.

Según el reporte oficial, los uniformados advirtieron la presencia de un automóvil ocupado por dos personas, a quienes ordenaron detener la marcha para la correspondiente verificación preventiva.

Al realizar la entrevista de rutina y la posterior requisa del rodado, los agentes inspeccionaron el interior de una mochila perteneciente a uno de los ocupantes, donde hallaron una bolsa con un polvo blanco que parecía ser cocaína, varios fajos de billetes que totalizaron la suma de $1.200.000, una balanza de precisión digital y otros objetos personales.

Investigación

Tras el hallazgo, se entabló comunicación con el Ministerio Público de la Acusación y el fiscal en turno requirió la intervención de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI).

El personal especializado llevó a cabo la prueba de campo correspondiente sobre la sustancia incautada, la cual arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Finalmente, el sujeto fue trasladado preventivamente a la sede policial de la jurisdicción junto con todo el material secuestrado, donde se labraron las actuaciones procesales de rigor para dar curso a la causa judicial.

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