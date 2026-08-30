Callejero Fino fue detenido este domingo durante un control vehicular realizado en Villa La Ñata, partido bonaerense de Tigre. El cantante circulaba en una Volkswagen Amarok V6 sin las chapas patente colocadas.
En una camioneta sin patente y con una Glock .40: así detuvieron a Callejero Fino
El cantante fue interceptado este domingo en Tigre. En la guantera hallaron un arma con la numeración suprimida, un cargador y 12 municiones.
El artista, cuyo nombre es Simón Natanael Alvarenga, viajaba junto a un joven de 27 años. Agentes del Centro de Operaciones Tigre y efectivos de la Policía Bonaerense participaron del procedimiento.
El operativo registrado en video
Las imágenes del operativo muestran cómo una camioneta del COT obliga a detenerse a la Amarok gris. Un agente se aproxima al vehículo y, segundos después, otro móvil llega al lugar para reforzar el control.
Los efectivos rodearon la camioneta e hicieron descender a sus dos ocupantes. Posteriormente arribó un patrullero de la Policía Bonaerense, que trasladó a los detenidos hasta una dependencia.
Alvarenga explicó a los agentes que se dirigía al cumpleaños del cantante J Rei, pareja de María Becerra. Al conocer que quedaría detenido, expresó: “Me quiero matar”.
El arma encontrada en la guantera
Durante la inspección del vehículo, los policías encontraron una pistola Glock calibre .40 dentro de la guantera. El arma tenía la numeración suprimida y estaba acompañada por un cargador con 12 municiones.
La Amarok también quedó secuestrada. Las imágenes tomadas después del operativo muestran que no tenía colocada ninguna de las dos chapas patente, ni en la parte delantera ni en la trasera.
El cantante y su acompañante quedaron a disposición de la Justicia. La investigación por tenencia ilegal de arma de guerra quedó a cargo del fiscal Cosme Iribarren, titular de la UFI de Benavídez.
Los antecedentes del cantante
Callejero Fino registra antecedentes judiciales en San Isidro. El 11 de marzo de 2016 fue detenido en una causa por tentativa de robo y lesiones, por la que permaneció cinco meses en prisión.
Luego recibió el beneficio del arresto domiciliario y continuó privado de su libertad bajo monitoreo electrónico. El 2 de junio de 2022 recuperó la libertad por disposición del Juzgado de Ejecución Penal N°2 de San Isidro.
El músico contó en una entrevista de 2023 que comenzó a dedicarse de lleno a la música mientras cumplía el arresto domiciliario. Con el paso de los años se convirtió en uno de los exponentes del RKT argentino.