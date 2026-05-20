Video

Insólita escena en Ensenada: un elefante marino apareció en plena calle y obligó a interrumpir el tránsito

El animal apareció de manera inesperada sobre el camino hacia Isla Santiago, y obligó a interrumpir el tránsito. Personal de Fauna bonaerense y de la Fundación Temaikèn trabajó para asistirlo y retirarlo de la calzada.