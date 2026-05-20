Un elefante marino sorprendió a vecinos y automovilistas en Ensenada al aparecer en plena calle y bloquear el tránsito sobre el camino hacia Isla Santiago.
Insólita escena en Ensenada: un elefante marino apareció en plena calle y obligó a interrumpir el tránsito
El animal apareció de manera inesperada sobre el camino hacia Isla Santiago, y obligó a interrumpir el tránsito. Personal de Fauna bonaerense y de la Fundación Temaikèn trabajó para asistirlo y retirarlo de la calzada.
La escena ocurrió este martes cerca del puente levadizo que conecta la avenida Almirante Brown con la isla, una zona próxima al Canal Santiago y al Río de la Plata.
El animal, de gran tamaño, avanzó sobre la calzada y obligó a interrumpir la circulación vehicular, ya que se volvió imposible transitar con normalidad por el sector.
Según informaron fuentes municipales, el ejemplar ya había sido visto anteriormente en las inmediaciones del Canal Santiago, aunque esta vez llegó directamente hasta la calle.
Vecinos registraron el momento en video. En las imágenes se observa cómo el elefante marino se desplaza por la zona e incluso se acerca a una camioneta, en una secuencia que generó sorpresa entre quienes estaban en el lugar.
Personal de Fauna bonaerense y de la Fundación Temaikèn intervino para asistir al animal y retirarlo del camino. Si bien la presencia de este tipo de ejemplares puede darse por la cercanía con el Río de la Plata, fue la primera vez que se registró una situación de estas características con un animal de semejante tamaño.