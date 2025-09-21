Avión de Ethiopian Airlines: emergencia por combustible y maniobra de riesgo sobre el Conurbano

El vuelo ET506 de Ethiopian Airlines, procedente del Aeropuerto Internacional de San Pablo-Guarulhos (Brasil) rumbo a Buenos Aires, debió declarar emergencia al detectarse un “mínimo de combustible” poco antes de arribar.
Un Boeing 777 de Ethiopian Airlines declaró emergencia por falta de combustible, sobrevoló localidades del Gran Buenos Aires a menos de 700 pies (≈215 metros) y obligó al cierre temporario del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. ANAC intervino, pero el aterrizaje transcurrió sin daños.
La aeronave identificada como un Boeing 777-260(LR) descentió a una altitud inusualmente reducida mientras sobrevolaba múltiples partidos del Conurbano bonaerense, con el tramo más crítico registrado sobre La Matanza, donde alcanzó aproximadamente 700 pies de altura (unos 215 metros).
Durante este descenso de emergencia, el avión transitó sobre distintas localidades —entre ellas La Plata, General Belgrano, Las Flores, Saladillo, Roque Pérez, Lobos, Cañuelas, San Vicente, Presidente Perón, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate— antes de dirigirse al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza).
Ante la situación, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) activó los protocolos de emergencia. Las autoridades desplegaron equipos de salvamento, control terrestre y todos los recursos necesarios para garantizar que la operación continuase bajo condiciones seguras.
El aeropuerto de Ezeiza permaneció cerrado durante 20 minutos —entre las 20:55 y las 21:15—, lo que implicó la suspensión temporal de arribo y partida de vuelos.
El vuelo, que tenía una duración prevista de 2 horas y 32 minutos, finalmente se extendió a 3 horas y 29 minutos. A pesar de la demora generada por la emergencia y las maniobras necesarias, las fuentes de la aerolínea aseguraron que el avión arribó con apenas 30 minutos de retraso respecto del horario programado.
Una vez en tierra, los pasajeros fueron atendidos y el personal operativo continuó con las tareas habituales, incluida la operación inmediata del vuelo ET507 hacia Addis Abeba para quienes mantenían conexiones.
El aterrizaje se realizó sin ulterior complicación, sin afectar la integridad ni la seguridad de los pasajeros, la tripulación ni de las aeronaves involucradas. Asimismo, no se reportaron daños materiales ni incidentes graves durante el sobrevuelo o la aproximación final.
