Incidente en vuelo

Avión de Ethiopian Airlines: emergencia por combustible y maniobra de riesgo sobre el Conurbano

Un Boeing 777 de Ethiopian Airlines declaró emergencia por falta de combustible, sobrevoló localidades del Gran Buenos Aires a menos de 700 pies (≈215 metros) y obligó al cierre temporario del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. ANAC intervino, pero el aterrizaje transcurrió sin daños.