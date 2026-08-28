La Justicia de Bariloche concedió este viernes un pedido para extender la prisión preventiva de Facundo Jones Huala, el líder de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), acusado de presunta participación en actos de violencia en la Patagonia.
Extienden la prisión preventiva de Facundo Jones Huala
La justicia de Bariloche, a través del juez Leandro Gómez Constenla, aprobó la extensión del encarcelamiento por otros 90 días para el cabecilla de la RAM, acusado de delitos graves en Esquel.
El juez Leandro Gómez Constenla resolvió hacer lugar a un pedido de la Unidad Fiscal para una prórroga por 90 días de corrido desde su vencimiento el próximo 20 de agosto, motivo por el cual el militante mapuche seguirá detenido hasta el 23 de noviembre de 2026.
Trasladaron a Facundo Jones Huala luego de que la Justicia intime al Servicio Penitenciario
Jones Huala se encuentra actualmente alojado en la Unidad 14 de Esquel, acusado de los delitos de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal.
La fiscalía fundamentó que la causa cuenta con un plazo de investigación de dos años, por lo que consideró que la prórroga es “razonable y proporcional” ya que el líder de la RAM había sido detenido el 6 de junio de 2025.
También apuntaron que en caso de que reciba una condena, esta sería de cumplimiento efectivo dado que prevé una pena de entre 5 y 20 años de prisión. En ese sentido, remarcó que considera “improbable” que reciba el plazo mínimo porque “registra una condena anterior” y puede ser declarado reincidente.
Por su parte, la defensa cuestionó la extensión de la prisión preventiva, afirmando que Jones Huala “no podría interferir en el avance de la investigación”, y advirtió que evalúan solicitar un recurso de impugnación.