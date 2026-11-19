Un incendio se desató en la madrugada de este jueves 19 de noviembre en una vivienda ubicada sobre calle San Jerónimo al 7.000, en la ciudad de Santa Fe.
Un hombre escuchó ruidos y salvó a su familia con su casa en llamas
Ocurrió en la zona norte de la ciudad, en calle San Jerónimo al 7.000. Los bomberos extinguieron el fuego y afortunadamente no hubo personas heridas.
Afortunadamente, el propietario escuchó ruidos mientras dormía y al advertir el humo logró sacar a su familia a tiempo, antes de que alguien termine lesionado.
El aviso a la central de emergencias 911 se registró a las 4.57.
Al arribar al lugar, una dotación del Cuartel Zona Norte de la Agrupación Bomberos Zapadores (ABZ) constató que el foco ígneo se había originado en el interior del inmueble, específicamente en el sector destinado a lavadero.
Daños materiales
Tras desplegar las tareas de extinción, los efectivos verificaron pérdidas totales en el ambiente donde comenzó el incendio. Allí, el calor destruyó un lavarropas automático, un secarropas, un termotanque eléctrico, un cesto con prendas de vestir y una caminadora eléctrica.
En tanto, el avance del humo y el fuego provocó daños parciales en los dormitorios de la casa, con ahumamiento y ennegrecimiento por hollín tanto en el cielorraso de PVC como en los muebles.
En el lugar se entrevistó al dueño de la vivienda, un hombre de 45 años, quien relató que dormía en su habitación cuando algunos ruidos lo despertaron.
Al notar el humo, evacuó la casa junto a su familia y llamó al 911 para pedir ayuda.
También intervino en el procedimiento personal del Comando Radioeléctrico.
Los bomberos culminaron las actuaciones y regresaron a su base cerca de las 6.10.