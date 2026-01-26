Detuvieron al último acusado por el robo a Fillol: estaba prófugo desde 2024

Uno de los prófugos por el robo al domicilio de Ubaldo Matildo “Pato” Fillol fue detenido en las últimas horas en el barrio Zavaleta, en la Ciudad de Buenos Aires. Con ese arresto, los dos acusados del asalto de marzo de 2024 ya quedaron bajo control de la Justicia.
El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Capturas y Prófugos de la Policía de la Ciudad, que venían trabajando sobre el pedido de detención vigente. El operativo se concretó en la zona de avenida Iriarte y Pasaje 70, según confirmaron fuentes del caso.
El robo en Villa del Parque y la medalla del 78
El hecho investigado ocurrió el 16 de marzo de 2024 en la vivienda del ex arquero de la Selección argentina campeona del Mundo en 1978, en el barrio porteño de Villa del Parque. Durante el asalto, los ladrones se llevaron objetos personales y también la medalla dorada de aquel Mundial.
La repercusión del caso creció porque Fillol ofreció una recompensa para recuperar la medalla, que días después pudo ser hallada y restituida. En la causa, uno de los acusados ya se encontraba detenido, tras haberse entregado tiempo atrás.
La captura y los antecedentes del detenido
Con el avance de la investigación, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°27 había ordenado la captura del segundo imputado. La detención se concretó en Zavaleta, donde el joven de 29 años fue localizado y reducido por la Policía de la Ciudad.
De acuerdo a la información oficial, el sospechoso registraba antecedentes por hurto y hurto agravado, además de una causa por atentado y resistencia a la autoridad con disparo de arma de fuego. También figuraba en el sistema SIFCOP con procesamiento y prisión preventiva.
Con esta detención, el expediente por el robo al exarquero sumó una instancia clave: ambos acusados quedaron a disposición de la Justicia y se espera que el proceso avance hacia las próximas definiciones judiciales.