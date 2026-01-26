Buenos Aires

Detuvieron al último acusado por el robo a Fillol: estaba prófugo desde 2024

Un joven de 29 años fue detenido en el barrio Zavaleta por el robo a la casa de Ubaldo “Pato” Fillol, ocurrido el 16 de marzo de 2024 en Villa del Parque. Con su captura, ambos acusados quedaron a disposición judicial.