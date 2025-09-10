Investigan en Rufino un caso de grooming contra una menor de La Pampa
El dispositivo operacional fue planificado estratégicamente con recursos logísticos y humanos de "Los Pumas" de Rufino y Venado Tuerto, contando además con la colaboración de Fuerzas Pampeanas en carácter de veedores.
En el marco de una investigación por conductas delictivas contra la integridad sexual (grooming) que tuvo lugar en la provincia de La Pampa, resultando víctima una menor de edad femenina, se llevó a cabo un allanamiento con resultados positivos en zona rural de Rufino.
Foto: Gentileza
El procedimiento se realizó este martes 9 de septiembre, entre las 13:30 y las 15:30. La diligencia se ejecutó mediante un exhorto del Juzgado de Control de Santa Rosa – 1° Circunscripción Judicial de la Provincia de La Pampa, a cargo del Dr. Néstor Daniel Ralli.
El allanamiento permitió determinar el lugar de residencia de la persona implicada, un masculino mayor de edad de 24 años. El dispositivo operacional fue planificado estratégicamente con recursos logísticos y humanos de "Los Pumas" de Rufino y Venado Tuerto, contando además con la colaboración de Fuerzas Pampeanas en carácter de veedores.
Foto: Gentileza
Durante el procedimiento, se logró la incautación de elementos de interés y probatorios para la causa, y se efectuó la debida notificación formal de la causa al sindicado.
