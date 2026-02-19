Quedó preso un hombre de 28 años acusado de abusar de una niña de Ceres por redes sociales

Quedó en prisión preventiva un hombre de 28 años al que se investiga por la autoría de los delitos de grooming y de amenazas coactivas en perjuicio de una niña en Ceres (departamento San Cristóbal).
El imputado fue detenido en la provincia de Córdoba la semana pasada. La pequeña víctima cursaba la escolaridad primaria cuando ocurrió la maniobra denunciada, en octubre del año pasado.
Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Javier Bottero, en una audiencia que se desarrolló de manera remota en los tribunales de la ciudad de San Cristóbal.
El fiscal Emiliano Odriozola está a cargo de la investigación y fue quien solicitó que el imputado, cuyas iniciales son G. E. A., transite el proceso judicial privado de su libertad mientras dure el proceso. El magistrado resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva por el término de 90 días.
Odriozola señaló que “entre el 19 y el 31 de octubre del año pasado, el hombre investigado se contactó a través de las redes sociales Tik Tok y WhatsApp con una niña que transita los últimos años de la escolaridad primaria”.
“El imputado mantuvo comunicaciones privadas de índole sexual con la víctima”, afirmó el fiscal en la audiencia y argumentó que “para ello, desplegó una conducta progresiva tendiente a generar un vínculo de confianza y cercanía con la niña, a quien luego le solicitó imágenes íntimas de ella”.
El funcionario del MPA agregó que “el hombre investigado actuó con pleno conocimiento y voluntad. Siempre supo que la niña era menor de edad y también le mintió diciéndole que él tenía 16 años”.
Por último, Odriozola relató que “el 31 de octubre del año pasado, a través de WhatsApp, el imputado le envío mensajes intimidatorios a la niña en los que le manifestaba que si no le enviaba más fotos, haría públicas las que ya tenía de ella”. En tal sentido, concluyó que “también le exigió que le brinde datos personales y contactos de sus amigas para contactarlas con el mismo objetivo”.
Odriozola sostuvo que “en base a las evidencias que presentamos, y con el grado de probabilidad requerido en esta etapa inicial de la investigación, el juez consideró acreditadas la autoría y la materialidad del ilícito”.
“El magistrado también sostuvo que, en caso de que se imponga una eventual condena, podría ser de ejecución efectiva en virtud de las características de los hechos ilícitos investigados”, remarcó el fiscal y agregó que “el juez manifestó que esto impacta de manera directa en los riesgos procesales, en particular el entorpecimiento probatorio”.
Finalmente, Odriozola hizo hincapié en que “Bottero entendió que era necesario cautelar las diligencias que aún restan realizar, entre ellas, la entrevista que se realizará a la niña en Cámara Gesell y los testimonios de los testigos”.
En tal sentido, el fiscal concluyó que “a pesar del pedido de medidas alternativas que hizo la Defensa del imputado, el juez lo rechazó e hizo lugar a nuestro planteo”.
Al imputado de 28 años se lo investiga como autor de los delitos de grooming y coacciones.