Condenaron a un hombre por atacar brutalmente a su pareja en Rafaela

Un hombre de 45 años identificado como José Francisco Strauss fue condenado a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por haber cometido delitos en un contexto de violencia de género en perjuicio de una mujer que era su pareja en Rafaela (ciudad cabecera del departamento santafesino Castellanos).
La sentencia fue impuesta en el marco de un juicio oral que finalizó este mediodía en los tribunales rafaelinos, en el que la fiscal que representó al Ministerio Público de la Acusación fue Gabriela Lema, de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS).
Luego de conocer la sentencia del tribunal, la doctora Lema manifestó su conformidad con la sentencia. “Si bien aún no conocemos los fundamentos del juez, valoramos que se haya dictado una condena, tal como lo solicitamos”, señaló.
El juez del debate fue Juan Gabriel Peralta.
Saña
La fiscal recordó que “el miércoles 28 de febrero de 2024, en las últimas horas de la tarde, el hombre condenado discutió con su pareja en una vivienda que compartían y la agredió físicamente”.
Al respecto, especificó que “le propinó golpes de puño, cachetadas y puntapiés en diferentes partes del cuerpo, incluida la cabeza, lo que le causó lesiones de carácter grave”.
La representante del MPA subrayó que “el ataque del imputado hacia la víctima continuó durante toda la noche y, en horas de la mañana del día siguiente, la abusó sexualmente”.
“Alrededor de las 8, el agresor obligó a su pareja a salir de la casa y continuó vulnerando su integridad física en la vereda, hasta que intervinieron vecinos que defendieron a la mujer y lograron que cesara la situación violenta”, subrayó la fiscal.
Diez años
Strauss fue condenado a 10 años de prisión efectiva por ser el autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y lesiones graves dolosas calificadas (por el vínculo y violencia de género).