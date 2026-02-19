Continuará preso el acusado de matar a un vecino que quedó en medio de una balacera
La Cámara ratificó que el imputado seguirá en prisión preventiva. La víctima, un hombre de 45 años, recibió un disparo en la cabeza cuando estaba en la vereda de su casa, sin vínculo con la disputa que desató los tiros.
Gonzalo Alejandro Farías continuará preso hasta la fecha de juicio. Foto: Archivo
Un conflicto entre grupos terminó en disparos en plena vía pública. A pocos metros, un vecino que no tenía relación alguna con esa disputa cayó herido de muerte frente a su familia. A más de tres meses del hecho, la Justicia confirmó que el hombre acusado de haber efectuado el disparo continuará en prisión preventiva.
La decisión fue adoptada por el camarista Cristian Pablo Fiz, quien ratificó la medida cautelar que en primera instancia había dispuesto el juez Nicolás Stegmayer. La investigación penal está a cargo del fiscal Martín Castellano, de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5, quien también representó al Ministerio Público de la Acusación en la audiencia de apelación.
La medida cautelar fue confirmada por el camarista Cristian Fiz, en los tribunales de Rafaela. Foto: Archivo
El homicidio ocurrió alrededor de las 21 del lunes 3 de noviembre del año pasado, en la intersección de Julio Cortázar y Paul Harris, en barrio 2 de Abril de la ciudad de Rafaela.
En la vereda
De acuerdo con la atribución fiscal, el imputado —identificado en instancias anteriores como Gonzalo Alejandro Farías— discutió junto a cuatro allegados con otros dos hombres en la vía pública. En ese contexto, extrajo un revólver, presuntamente calibre .38, y efectuó al menos un disparo.
El proyectil no impactó en la persona con la que mantenía el conflicto. Alcanzó a Iván José Ávila,un vecino de 45 años que estaba en la vereda de su casa, junto a familiares, completamente ajeno a la confrontación.
Fue trasladado de urgencia al hospital local y luego derivado al Hospital J. M. Cullen, donde permaneció internado en terapia intensiva. Falleció dos días después a raíz de la gravedad de la herida en la cabeza.
Iván José Ávila (45) recibió un impacto en la cabeza, en la vereda de su casa. Foto: Archivo
Desde el inicio, la Fiscalía encuadró el hecho como homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización agravada. Según sostuvo Castellano, el imputado tenía pleno conocimiento de la letalidad del arma empleada y disparó en dirección a una zona vital, asumiendo la alta probabilidad de causar la muerte.
En la audiencia de segunda instancia, la Defensa solicitó que se sustituyera la prisión preventiva por normas de conducta. El camarista Fiz rechazó ese planteo al considerar que las evidencias reunidas —testimonios directos, pericias balísticas y criminalísticas, autopsia y registros fílmicos— permiten sostener, en esta etapa, la probabilidad de autoría.
Riesgos vigentes
El juez también valoró que, en caso de recaer condena, la pena sería de cumplimiento efectivo, lo que mantiene vigentes los riesgos procesales. En particular, señaló la necesidad de resguardar a los testigos para garantizar que puedan declarar con libertad en un eventual juicio oral y evitar cualquier entorpecimiento probatorio.
El crimen generó una fuerte conmoción en el barrio y motivó un amplio despliegue policial en los días posteriores. Con la preventiva ahora confirmada por la Cámara, la causa avanza hacia las próximas etapas del proceso, mientras la familia de la víctima espera que el caso llegue a juicio y que la muerte de un vecino ajeno al conflicto no quede impune.