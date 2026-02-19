Tribunales de Rafaela

Continuará preso el acusado de matar a un vecino que quedó en medio de una balacera

La Cámara ratificó que el imputado seguirá en prisión preventiva. La víctima, un hombre de 45 años, recibió un disparo en la cabeza cuando estaba en la vereda de su casa, sin vínculo con la disputa que desató los tiros.