Hurto en un supermercado de Santa Fe: la filmaron mientras robaba y terminó detenida
Ocurrió en el supermercado Alvear de 4 de Enero al 2200. La involucrada, de 27 años, intentó llevarse mercaderías ocultas en una mochila. Empleados alertaron al 911 y personal policial detuvo a la ladrona.
La mujer intentó llevarse mercaderías ocultas en una mochila.
Una mujer de 27 años fue aprehendida el martes por la tarde tras ser sorprendida cuando intentaba sustraer mercadería de un comercio céntrico de la ciudad de Santa Fe. El procedimiento se concretó minutos antes de las 20 en el supermercado Alvear ubicado sobre 4 de Enero al 2200. El hecho quedó encuadrado como hurto en grado de tentativa.
Todo se inició a las 19.35, cuando la Central de Emergencias 911 comisionó a efectivos policiales hasta el comercio.
Según se informó, personal del comercio había advertido la actitud sospechosa de una mujer que estaría ocultando productos entre sus pertenencias.
La mercadería hallada en la mochila de la mujer. Foto: Gentileza
Al arribar al lugar, los uniformados interceptaron a la sospechosa en el interior del local. Tras la requisa correspondiente, constataron que llevaba diversa mercadería escondida dentro de una mochila, sin haber abonado los productos.
Productos ocultos en una mochila
De acuerdo con la reseña policial, la mujer habría intentado retirarse del supermercado con varios artículos ocultos entre sus pertenencias. La situación fue advertida por empleados del comercio, quienes dieron aviso inmediato a la policía.
El secuestro de la mercadería permitió frustrar la maniobra antes de que el ilícito se consumara plenamente, razón por la cual la causa fue caratulada como tentativa.
Aprehensión
La aprehendida fue identificada como J.C.D., de 27 años, domiciliada en barrio sur de la capital provincial. Tras su detención, fue trasladada a sede policial donde quedó a disposición de la Justicia competente.
El delito de hurto contempla la sustracción de bienes ajenos sin violencia ni intimidación. En este caso, al haberse frustrado la maniobra antes de concretarse la salida del comercio con la mercadería, la figura aplicada fue la de tentativa.
El procedimiento concluyó con el secuestro de los elementos y la intervención judicial de rigor.