4 de Enero 2200

Hurto en un supermercado de Santa Fe: la filmaron mientras robaba y terminó detenida

Ocurrió en el supermercado Alvear de 4 de Enero al 2200. La involucrada, de 27 años, intentó llevarse mercaderías ocultas en una mochila. Empleados alertaron al 911 y personal policial detuvo a la ladrona.