Hallaron sin vida a dos hermanas de 70 años en un Fonavi de Rosario

Las dos mujeres, que vivían juntas y eran trillizas junto a un hermano médico, fueron encontradas muertas en su vivienda. Uno de los cuerpos estaba en el baño y el otro en el dormitorio, ambos con evidentes golpes. El departamento presentaba un desorden generalizado.
Tenían alrededor de 70 años, eran pensionadas y formaban parte de una familia con otro hermano médico. Según trascendió, no solían socializar activamente con sus vecinos, aunque una vecina mencionó que una de ellas mantenía relación con un hombre del edificio.
El hallazgo tuvo lugar a primera hora de este miércoles, en el departamento de Hipócrates 4697, en el Fonavi ubicado en la intersección de calles Grandoli y Gutiérrez, en la zona sur de Rosario.
Al momento, familiares -específicamente un sobrino y su esposa- indicaron que no habrían faltado objetos de valor en el hogar, al menos a simple vista. En tanto, fuerzas de la Policía de Investigación y fiscales del Ministerio Público de la Acusación se encuentran trabajando en el lugar. Las víctimas presentaban golpes de distinta intensidad, según los médicos forenses.
El caso continúa en investigación y genera inquietud en la comunidad de la zona sur, que comparte la conmoción por este hallazgo trágico. La intervención del Ministerio Público y la Policía Científica será clave para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de estas dos mujeres, hasta entonces sin mayores conflictos ni denuncias conocidas.
