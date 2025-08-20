Detuvieron en Arroyito al presunto autor de un asalto en San Guillermo

Un hombre que era buscado como presunto autor de un robo calificado en la localidad santafesina de San Guillermo (departamento San Cristóbal) fue arrestado por la Policía de Investigaciones (PDI) en la provincia de Córdoba.
El sospechoso será trasladado a nuestra provincia. También incautaron el vehículo que se habría utilizado para perpetrar el robo calificado, una camioneta de alta gama.
La investigación, a cargo de la fiscal Silvina Verney, se inició luego de que la víctima denunciara el robo de una importante suma de dinero en efectivo y elementos de valor.
Tras las primeras diligencias investigativas, personal de PDI Distrito Ceres, logró identificar una camioneta Pick-up Toyota Hilux en la que circulaba el presunto ladrón.
Por otra parte, los detectives también desplegaron tareas de campo en las localidades cordobesas de Balnearia, Marull y Arroyito, y lograron individualizar a la persona que utilizaba ese vehículo.
Con los recaudos legales de rigor, el personal policial cumplimentó las órdenes de allanamiento libradas por jueces con competencia jurisdiccional en Balnearia y Arroyito.
Los procedimientos se llevaron a cabo de forma simultánea y con la colaboración de personal de la Unidad Regional XIII y de la Policía de Córdoba, en los domicilios de las calles San Lorenzo al 400 de Balnearia; y Olga Solís al 1800 de Arroyito.
En el operativo, los efectivos detuvieron a L. A. Y. T., y secuestraron la Toyota Hilux utilizada para perpetrar el delito, prendas de vestir coincidentes con las descriptas en la investigación, $1.000.000 en efectivo y un teléfono celular.
El presunto ladrón iba a ser trasladado a la provincia de Santa Fe, para quedar a disposición de la Justicia.
