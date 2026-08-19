Un hombre de 80 años se descompensó este miércoles por la tarde en plena zona céntrica de la ciudad de Santa Fe.
Se descompensó un hombre en la zona céntrica y fue trasladado al Hospital Cullen
Ocurrió este miércoles por la tarde. Intervino personal policial y de salud. La persona, de 80 años, fue reanimado en el lugar.
Ocurrió en la esquina de Tucumán y Urquiza, donde la persona perdió la estabilidad y fue asistida inicialmente por los presentes.
Tras ser reanimado, fue trasladado por el personal de emergencias hacia el Hospital José María Cullen para completar la intervención.
Para las tareas de control de tránsito intervino personal de la Policía de la provincia de Santa Fe.
Tránsito
Se registró en horas de la tarde una importante presencia de vehículos en la esquina en cuestión ante el arribo de patrulleros y ambulancias.
En zonas aledañas se continúa registrando una relevante cantidad de autos, con foco en calle Catamarca entre San Jerónimo y Belgrano.