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Se descompensó un hombre en la zona céntrica y fue trasladado al Hospital Cullen

Ocurrió este miércoles por la tarde. Intervino personal policial y de salud. La persona, de 80 años, fue reanimado en el lugar.

Hospital Cullen. Crédito: Manuel FabatíaHospital Cullen. Crédito: Manuel Fabatía
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Un hombre de 80 años se descompensó este miércoles por la tarde en plena zona céntrica de la ciudad de Santa Fe.

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Ocurrió en la esquina de Tucumán y Urquiza, donde la persona perdió la estabilidad y fue asistida inicialmente por los presentes.

Imagen ilustrativa. Esquina de Tucumán y Urquiza. Crédito: Google Street ViewImagen ilustrativa. Esquina de Tucumán y Urquiza. Crédito: Google Street View

Tras ser reanimado, fue trasladado por el personal de emergencias hacia el Hospital José María Cullen para completar la intervención.

Guardia del Hospital Cullen - FabatiaHospital Cullen. Crédito: Manuel Fabatía

Para las tareas de control de tránsito intervino personal de la Policía de la provincia de Santa Fe.

Tránsito

Se registró en horas de la tarde una importante presencia de vehículos en la esquina en cuestión ante el arribo de patrulleros y ambulancias.

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En zonas aledañas se continúa registrando una relevante cantidad de autos, con foco en calle Catamarca entre San Jerónimo y Belgrano.

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