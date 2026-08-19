Ciudad de Santa Fe

Caso Trigatti: la defensa lleva a la Corte las fallas del proceso

La defensa del profesor presentó dos recursos extraordinarios ante el Tribunal Supremo de Justicia de la Nación: uno contra la prisión preventiva y otro contra la condena a 12 años. Los planteos ponen el foco en deficiencias procesales, pruebas que —según sostiene— fueron ignoradas o perdidas y una revisión que no habría garantizado plenamente el derecho de defensa.