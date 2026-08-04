Por mayoría y con tres disidencias

La Corte rechazó los últimos recursos del profesor Trigatti y agotó la revisión en la justicia santafesina

El máximo tribunal provincial desestimó dos quejas presentadas por la defensa del exdocente condenado por abusos sexuales y rechazó los últimos planteos extraordinarios contra la sentencia dictada en su contra, además de ratificar la validez de la prisión preventiva. Aunque la vía provincial quedó agotada, todavía podría intentarse un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.