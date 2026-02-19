Impresionante incendio de un automóvil en el puente de la Ruta 34

Un tremendo incendio ocurrido este jueves alrededor de las 14:00 obligó a interrumpir la circulación sobre la Autopista Nacional 34, en la mano ascendente (sur a norte), en cercanías del puente que deriva hacia Susana y Villa San José.
Alrededor de las 14, un desperfecto habría originado el foco ígneo en un Citroën C4 que circulaba hacia el norte. El operativo de emergencia logró extinguir las llamas, aunque los daños materiales fueron totales.
En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Zapadores y personal policial, quienes realizaron tareas de extinción y prevención para evitar nuevos incidentes.
El vehículo involucrado, un Citroën C4, se incendió y quedó totalmente quemado sobre la calzada, lo que provocó el corte total del en ese sector.
De manera preliminar, se presume que viajaban dos personas a bordo y que no presentaban heridas de gravedad.
El corte de la calzada se levantó cuando terminaron de extingir el fuego y pudieron sacar el auto de la calzada.