Cerca del acceso a Susana

Impresionante incendio de un automóvil en el puente de la Ruta 34

Alrededor de las 14, un desperfecto habría originado el foco ígneo en un Citroën C4 que circulaba hacia el norte. El operativo de emergencia logró extinguir las llamas, aunque los daños materiales fueron totales.