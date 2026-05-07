Cometido en la peatonal de Santa Fe

Pedirán perpetua para el acusado por el crimen del arbolito “Pelusa” Farías

Así lo planteó el fiscal Estanislao Giavedoni en la audiencia preliminar, en la que el juez Nicolás Falkenberg admitió la acusación y dispuso que se realice un juicio por jurados.