Inicia el juicio contra uno de los menores acusado por el crimen de Kim Gómez
Kim fue arrastrada durante 15 cuadras por el asfalto y murió a causa de las heridas.
El juicio contra uno de los menores acusados por el crimen de Kim Gómez, la nena que murió luego de ser arrastrada durante 15 cuadras tras el robo de un auto en La Plata, comienza este miércoles 18 de febrero, a tan solo días de que se cumpla un año del hecho que volvió a poner en carpeta la baja de la edad de imputabilidad.
Este miércoles el Tribunal N°1 de Responsabilidad Juvenil de La Plata será el epicentro de uno de los juicios más esperados del último tiempo. En las próximas horas inicia el debate oral contra el joven de 18 años, quien se encuentra acusado del delito de homicidio en ocasión de robo.
Al haber cometido el crimen cuando tenía 17 años, será juzgado bajo la ley penal juvenil, por lo que la pena será menor a la que recibiría un adulto hallado culpable del mismo delito, que en dicha ocasión sería de 10 a 25 años de prisión.
El debate durará ocho audiencias, por lo que finalizaría el próximo 27 de febrero, dos días después de que se cumpla un año del asesinato.
Respecto a los jueces a cargo, indicaron que el tribunal estará integrado por Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro.
Otro menor involucrado
En el caso también está acusado un adolescente de 14 años, quien al ser no punible solo se encuentra cumpliendo con la medida establecida por la jueza de Garantías, María José Lescano. El menor debe estar alojado en un instituto de máxima seguridad por dos años y bajo tratamiento interdisciplinario.
Lescano atribuyó en el cierre de la investigación que el joven que llega a juicio es autor del homicidio, mientras que el menor es considerado coautor.
El caso
El asesinato de Kim sucedió el 25 de febrero de 2025, cuando lo dos menores interceptaron a la niña y a su mamá cuando estaban frenadas con su auto en un semáforo del Barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata.
Florencia, madre de Kim, logró salir del vehículo, pero cuando intentó rescatar a la menor, ambos jóvenes se dieron a la fuga con la niña adentro.
Durante la huida, Kim quedó enganchada con el cinturón de seguridad y parte de su ropa, y fue arrastrada durante 15 cuadras por el asfalto, hasta que chocaron y ambos delincuentes decidieron abandonar el auto.
La autopsia confirmó que la niña murió producto de las heridas sufridas en el arrastre, lo que provocó aun mayor indignación en la población.