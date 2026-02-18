La Plata

Inicia el juicio contra uno de los menores acusado por el crimen de Kim Gómez

Al haber cometido el crimen cuando tenía 17 años, será juzgado bajo la ley penal juvenil, por lo que la pena será menor a la que recibiría un adulto hallado culpable del mismo delito, que en dicha ocasión sería de 10 a 25 años de prisión.