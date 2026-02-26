Un campeón de kickboxing fue atacado a cuchilladas en Mendoza

Un joven de 21 años, luchador de kickboxing, fue apuñalado brutalmente a la salida de un gimnasio en la provincia de Mendoza y debió ser operado de urgencia debido a la gravedad de las heridas. El violento episodio ocurrió el martes por la noche en inmediaciones del Gimnasio ABC, ubicado sobre calle Pellegrini al 150, en la localidad de Tunuyán.
Mirá tambiénAsesinaron a tiros a un joven de 21 años que circulaba en moto en Caleta Olivia
La víctima fue identificada como Ignacio Gabriel Acosta, quien acababa de finalizar su entrenamiento cuando fue atacado de manera sorpresiva.
Siete heridas y cirugía de urgencia
Según se pudo establecer, Acosta se retiraba del gimnasio cuando fue abordado por un hombre que comenzó a apuñalarlo sin mediar palabra. Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga caminando y hasta el momento no fue identificado.
El hecho fue advertido inicialmente por personal de Cuerpos Especiales, que patrullaba la zona y observó movimientos sospechosos en el lugar. Testigos asistieron al joven herido y lo trasladaron de urgencia en un vehículo particular hasta el Hospital Scaravelli.
En el centro de salud, los médicos constataron que presentaba siete heridas cortantes en el pecho, la espalda y el brazo izquierdo. Además, ingresó con un neumotórax producto de una perforación pulmonar, motivo por el cual fue intervenido quirúrgicamente de urgencia. Tras la operación, quedó internado en sala común y evoluciona de manera estable.
Operativo policial
En el lugar del ataque trabajaron peritos policiales, quienes detectaron manchas de sangre sobre la calzada. Personal de Policía Científica realizó tareas de recolección de pruebas con el objetivo de obtener elementos que permitan identificar al agresor.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza informaron que se desplegaron rastrillajes y patrullajes en las inmediaciones del Polideportivo y en las calles Pellegrini, Roca, Sáenz Peña y zonas aledañas. De acuerdo con datos aportados por medios locales, el sospechoso sería un hombre joven que vestía un buzo al momento del ataque, aunque las causas del hecho aún no fueron determinadas.
La Fiscalía de Tunuyán inició un expediente bajo la carátula de “homicidio en grado de tentativa” y comenzó a tomar declaración a testigos del episodio.