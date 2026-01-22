Lluvias extraordinarias

Crecidas en Salta: 300 familias afectadas y paso fronterizo inhabilitado por inundaciones

La provincia enfrenta desde hace días el impacto de intensas precipitaciones que elevaron los niveles de los ríos Pilcomayo y Bermejo, obligaron a evacuaciones en múltiples municipios y dejaron fuera de servicio el cruce fluvial entre Aguas Blancas y Bolivia.