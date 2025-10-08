Absolvieron al policía Luciano Nocelli

Cámara Penal de Rosario determinó que el oficial actuó en legítima defensa tras enfrentarse a tiros contra dos delincuentes, dando muerte a ambos. "Lo celebro porque defiende a los buenos policías", dijo el funcionario.
La Cámara Penal de Rosario revocó la condena contra el agente Nocelli, quien fue juzgado por haber abatido a dos asaltantes durante un enfrentamiento armado. El fallo considera que el efectivo actuó en defensa propia en un contexto de riesgo extremo.
La resolución judicial liberó definitivamente a Luciano Nocelli, quien había sido condenado por matar a dos delincuentes en un episodio ocurrido en 2014. Los jueces entendieron que el oficial se vio obligado a responder frente a una amenaza directa que ponía en peligro su vida, la de un compañero policial y la de una víctima civil. Esa decisión implicó revocar por completo la sentencia anterior.
El nuevo juicio oral, dispuesto por la Corte Suprema de Santa Fe, permitió reexaminar las pruebas y el contexto. En su defensa, Nocelli sostuvo que disparó en el marco de su función policial, ante una situación donde no había otra opción para neutralizar el ataque.
La foto de Nocelli de la mano de su hijo saliendo en libertad.
Repercusiones
El fallo generó reacciones inmediatas dentro de los ámbitos de seguridad y justicia provinciales.
El gobernador Maximiliano Pullaro celebró el fallo de la Cámara que este miércoles absolvió a Luciano Nocelli, policía santafesino que en mayo de 2019 disparó contra dos asaltantes, para impedir un intento de robo, y les causó la muerte.
Al respecto, Pullaro destacó que “algo está cambiando en la Justicia santafesina y, realmente, lo celebro con alegría, por todos los buenos policías que nos cuidan, que ponen su cuerpo y su vida en peligro para proteger a la sociedad. Agradezco este cambio de mirada y espero que sigamos por este camino”.
La foto que publicó el ministro de Seguridad junto a un mensaje para el policía.
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe celebró la decisión y la calificó como un respaldo al accionar policial en situaciones límite. Asimismo, implicó la apertura de debates sobre los límites del uso de la fuerza y la revisión de casos similares que podrían recalificarse.
"Un policía que a las 10 de la noche se enfrentó a tiros con delincuentes y tuvo que decidir en 14 segundos como actuaba. Si protegía su vida, la de su compañero tirado en el suelo y los bienes de la víctima; o nada de eso. Hoy fue absuelto y como ministro de Justicia y Seguridad celebro el fallo", publicó el ministro Pablo Cococcioni.
"Lo celebro porque defiende a los buenos policías, lo celebro yo y cada uno de los hombres y mujeres de la fuerza que día a día se ponen el uniforme y salen a patrullar por las zonas mas calientes para que los vecinos puedan vivir un poco mas tranquilos", siguió el funcionario.
"Un gran abrazo a Luciano, a su familia y a la gran familia policial que lo sostuvo durante los años de encierro y el tiempo que duró la espera hasta el fallo", cerró.
El hecho ocurrió en 2019 en Rosario. Foto: Flavio Raina
Cronología
En mayo de 2019 durante un robo a una mujer, el efectivo les disparó a quemarropas a dos delincuentes provocándoles las muertes.
En 2022, durante el proceso de juicio oral, fue acusado de doble homicidio agravado al incurrir en un exceso en la legítima defensa, por lo que fue sentenciado a 25 años de cárcel.
El fallo fue confirmado en segunda instancia, pero, a fines de noviembre, la Corte Suprema anunció que quedaban anuladas ambas resoluciones. La decisión fue por cinco votos a favor, sin la firma del ministro Daniel Erbetta.
Además, dispuso que otro tribunal se haga cargo de emitir una sentencia más leve contra Nocelli o su absolución. A los pocos días y en medio de ulular de sirenas de patrulleros policiales, el oficial recuperó la libertad a instancias de la jueza María Trinidad Chiabrera.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.