Violencia extrema

Mar del Plata: asesinan a un adolescente de 16 años y detienen a un sospechoso

Una feroz balacera sacudió al barrio Nuevo Golf y dejó como saldo un menor de 16 años muerto de un disparo en la cabeza, un auto volcado y un sospechoso herido y detenido. Es el tercer homicidio registrado en la ciudad en lo que va del año, todos ocurridos en la misma semana.