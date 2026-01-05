Hallaron un cráneo humano en un contenedor de basura en Mar del Plata

Un hallazgo inquietante alteró la calma del comienzo de la temporada en Mar del Plata. Durante la mañana del sábado, un cráneo humano apareció dentro de un volquete ubicado frente al Golf de Playa Grande, un sector caracterizado por su intensa circulación turística y residencial. La escena generó sorpresa y preocupación entre las personas que transitaban por la zona.
El hecho se registró en las inmediaciones de la calle Alem al 4900. Un vecino que pasaba por el lugar advirtió la presencia del resto óseo entre residuos y escombros de una obra en construcción. De inmediato dio aviso a las autoridades y se activó el protocolo correspondiente.
El hallazgoy eloperativo
Tras el llamado al 911, personal del Comando de Patrullas se presentó en el lugar y dispuso el acordonamiento preventivo del área. La intervención tuvo como objetivo preservar la escena hasta la llegada de los peritos especializados, que serían los encargados de realizar las primeras evaluaciones técnicas.
La zona donde se produzco el hallazgo.
La zona permaneció resguardada mientras se aguardaba la intervención de la Policía Científica, que inició las tareas de análisis y levantamiento del resto óseo. El procedimiento se desarrolló ante la mirada atenta de vecinos y curiosos, impactados por la naturaleza del hallazgo en un punto tan visible de la ciudad.
Lasprimerashipótesis
La causa quedó en manos del fiscal Carlos Russo, quien conduce las actuaciones para determinar el origen del cráneo. En esta etapa inicial, la investigación avanza sobre una hipótesis que busca llevar tranquilidad y descartar, en principio, un episodio violento reciente.
De acuerdo con las primeras observaciones, no se habrían detectado signos compatibles con un hecho criminal actual. Además, los peritos advirtieron que el cráneo presentaría indicios de preservación química, un detalle que abre la posibilidad de que se trate de material anatómico utilizado con fines de estudio y descartado de manera irregular.
Pese a estas primeras conclusiones, las autoridades aclararon que aún restan pericias determinantes. Los estudios forenses serán clave para confirmar el origen del resto óseo, establecer su antigüedad y descartar de forma definitiva otras hipótesis.
Mientras avanza la investigación, el hallazgo frente al Golf de Playa Grande se suma a una serie de episodios que recuerdan la importancia de los protocolos y del accionar rápido ante situaciones inesperadas en el espacio público.