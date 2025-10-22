Lo buscaban por un doble crimen y cayó luego de un asalto frente al club Unión

Un violento delincuente trató de robar una moto en el cruce de bulevar Pellegrini y avenida Freyre de la ciudad de Santa Fe, pero fue arrestado por la policía minutos después, en las inmediaciones. La gran sorpresa llegó cuando fue identificado y los uniformados se percataron de que lo buscaba la Justicia por un doble homicidio ocurrido el mes pasado en el sur de la capital provincial.
El asalto sucedió cerca del mediodía, cuando el tránsito era muy intenso en ese enclave por el que todos los días circulan miles de vehículos.
El "motochorro" frenó en el semáforo junto a un motociclista. Le apuntó con un arma de fuego para amenazarlo y así robar su vehículo.
Cuando el hombre de 56 años se resistió, el malviviente no dudó en apretar el gatillo. Una bala impactó en el pie derecho de la víctima que por sus propios medios llegó minutos después al Hospital José María Cullen. Afortunadamente, sólo sufrió lesiones leves.
Por otra parte, al no poder llevarse la moto, el delincuente corrió para escapar, pero no llegó lejos. Uniformados lo redujeron y lo esposaron. En su poder tenía un revólver calibre .22.
Se trataba de un joven de 18 años que tenía pedido de captura por un sangriento ataque ocurrido durante la tarde del viernes 26 de septiembre en barrio Centenario.
Brutal
Ese día, en la cuadra de calle Fray Mamerto Pérez al 600, fueron asesinados dos muchachos de 19 años: Gonzalo Leiva y Sebastián Vázquez.
Leiva tenía múltiples heridas de bala y de arma blanca en tórax, abdomen, espalda y pelvis. Ya había fallecido cuando sus familiares pudieron trasladarlo al Hospital Cullen.
Por su parte, Vázquez había sido acribillado a tiros y agonizó por algunas horas antes de dejar de existir.
Según trascendió, el arrestado este jueves podría ser autor de estos y otros crímenes ocurridos en ese sector de la capital provincial.
Posiblemente el viernes sería imputado por la tentativa de robo y también por los homicidio.
