Desmantelan una red de pedofilia en Salta y se intensifica la lucha contra el ciberdelito

Una operación global coordinada por 15 países, mediante la plataforma ICACCOPS y apoyada por fuerzas provinciales, permitió desbaratar una red de intercambio de material de abuso sexual infantil que incluía dos domicilios en la ciudad de Salta. La fiscalía imputará en breve a los sospechosos.