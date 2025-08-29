Desmantelan una red de pedofilia en Salta y se intensifica la lucha contra el ciberdelito

Una investigación contra la ciberdelincuencia permitió desbaratar una red internacional de pedofilia en Argentina y derivó en dos allanamientos en la ciudad de Salta.
Una operación global coordinada por 15 países, mediante la plataforma ICACCOPS y apoyada por fuerzas provinciales, permitió desbaratar una red de intercambio de material de abuso sexual infantil que incluía dos domicilios en la ciudad de Salta. La fiscalía imputará en breve a los sospechosos.
La operación internacional “Aliados por la Infancia V” logró asestar un duro golpe a una red de pedofilia que opera en internet y cuenta con alcance global.
Este plan, que reúne a 15 países, desembocó en dos allanamientos realizados en la ciudad de Salta, donde se concretaron importantes incautaciones y se dispusieron futuras imputaciones penales.
La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, informó que los procedimientos se llevaron a cabo entre martes y miércoles, con la detección de dos domicilios salteños ligados a la causa.
En ambos se secuestraron dispositivos informáticos —como computadoras, discos y otros soportes digitales— cuya preservación será clave para la instrucción. Las fuentes judiciales especificaron que en breve se dictará la imputación de los acusados.
Este operativo es fruto de una coordinación centralizada desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con colaboración directa desde Estados Unidos. Se utilizó la plataforma ICACCOPS (Internet Crimes Against Children – Child On-line Protection System), que permite identificar a usuarios que comparten imágenes o videos de explotación sexual infantil en redes digitales.
El uso de eMule, un sistema P2P que permite compartir archivos sin un servidor central, facilitó que el material ilícito circulara de manera descentralizada y difícil de rastrear, lo que resalta la complejidad de estas redes y la dificultad de su combate.
La ronda de procedimientos arrojó un mapa preocupante: fueron identificados 50 domicilios en territorio argentino vinculados a esta operación. Entre las provincias alcanzadas —además de Salta— se encuentran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Entre Ríos, Misiones, Formosa, La Rioja, San Luis, San Juan y Santa Cruz. Esto refleja la extensión y sofisticación de este tipo de delitos.
La fiscal advirtió que prácticas como estas aprovechan el anonimato digital y la capacidad de viralización instantánea, lo que amplifica el daño y expone a niños, niñas y adolescentes a una vulnerabilidad extrema.
En el ámbito local, la acción fue posible gracias al accionar de la Dirección General de Ciberseguridad y la División de Trata de Personas de la Policía provincial, quienes colaboraron activamente en los allanamientos. Esta articulación institucional es clave frente a un delito que opera sin fronteras geográficas.
