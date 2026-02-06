Contra la pesca ilegal

Prefectura aseguró que se profundiza el control de espacios marítimos argentinos

Entró en vigencia una disposición de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, que establece criterios objetivos para identificar buques extranjeros operando ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva de nuestro país.