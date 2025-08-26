Picnic narco: detienen a dos mujeres bolivianas con 4 kilos de cocaína

Dos mujeres de nacionalidad boliviana quedaron detenidas en la provincia de Tucumán, acusadas de haber acondicionado 4 kilos de cocaína en un set de picnic que transportaban en un colectivo de larga distancia, proveniente de Jujuy, en el límite internacional.
Tres bancos de madera y una mesa plegables que se encontraban en la bodega del micro llamaron la atención al personal de Gendarmería Nacional, que realizaban un control de rutina sobre el kilómetro 896 de la Ruta Nacional N° 34.
La cocaína estaba acondicionada dentro de tres bancos y una mesa plegable de madera. Foto: Prensa GNA
El peso excesivo del equipamiento llamó poderosamente la atención de los efectivos del Grupo “Burruyacú” dependiente del Escuadrón 55 “Tucumán” de GNA.
Doble fondo
A partir de allí se realizó una requisa minuciosa, que resultó en el hallazgo de un doble fondo en el interior de los bancos y la mesa, donde se extrajo seis paquetes con la droga.
Las pruebas de narcotest confirmaron el pesaje de 4 kilos 142 gramos de cocaína. Foto: Prensa GNA
El operativo de seguridad vial ocurrido la madrugada del pasado sábado, terminó con la identificación de dos ciudadanas de nacionalidad boliviana, que eran quienes trasladaban la sustancia ilegal entre sus pertenencias.
Según informó la fuerza nacional, la droga fue hallada en un doble fondo donde escondían los “seis ladrillos”, descubiertos a partir de un control de transporte público de pasajeros, procedente de la provincia de Jujuy.
Detención y decomiso
Como consecuencia del hallazgo se efectuaron las pruebas de campo Narcotest, las cuales confirmaron la presencia de 4 kilos 142 gramos de cocaína.
Por el hecho intervino el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, que dispuso el decomiso de la droga y la detención de las mujeres mayores de edad, en infracción a la Ley N° 23.737.
