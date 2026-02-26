En Recreo: investigan la muerte de una mujer y detienen a su pareja, un policía

Un disparo en la cabeza, efectuado con el arma reglamentaria de su pareja, terminó el miércoles 25 de febrero, cerca de las 19, con la vida de una mujer, de 24 años, en el interior de su vivienda de calle Hipólito Irigoyen al 1800, en barrio Las Mercedes de Recreo.
Por el hecho fue detenido un suboficial de la Policía de Acción Táctica, imputado por la Fiscalía como autor de un homicidio calificado por el uso de arma de fuego y en contexto de violencia de género (femicidio), hipótesis que se investiga a partir de los indicios recolectados en la escena y las primeras medidas periciales.
El aviso al 911 y la escena
De acuerdo a fuentes oficiales, la central de emergencias comisionó a personal de la Comisaría 16ª de Recreo tras un alerta proveniente del propio efectivo policial. En esa comunicación, el uniformado habría manifestado que “había tocado el arma”.
Cuando los primeros móviles arribaron al domicilio, junto a una ambulancia local y personal del 107, ingresaron a la finca y encontraron a la joven en el baño, sin signos vitales. A un metro del cuerpo se observaba una ojiva que, en principio, sería calibre 9 milímetros.
Minutos después, la escena quedó bajo la órbita de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI). Se confirmó el secuestro de un proyectil y, desde el interior de un ropero, una pistola Bersa con su cargador y nueve cartuchos. El arma, reglamentaria y provista al policía, estaba encasquillada.
Detención y peritajes clave
La fiscal de la causa, Dra. Escobar Cello, de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS), ordenó la detención inmediata del suboficial. También dispuso la realización de dermotest en ambas manos, tanto del imputado como de la víctima, para determinar la presencia de residuos de disparo. En paralelo, se procedió al secuestro de los teléfonos celulares.
Trascendió además que otro suboficial, habría recibido mensajes de WhatsApp de la joven horas antes del hecho. Por esa razón, la fiscal ordenó su entrevista en carácter de testigo y la extracción de capturas de pantalla y textos vinculados a la causa.
Sin denuncias previas
Fuentes judiciales señalaron que no existirían denuncias previas por violencia entre la pareja. Sin embargo, la calificación legal provisoria es “homicidio calificado por el uso de arma de fuego y en contexto de género (femicidio)”, lo que agrava la situación procesal del imputado.
El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia, medida que permitirá precisar trayectoria del disparo, distancia y demás elementos técnicos que ayuden a reconstruir la mecánica.
Dos niños en medio del drama
Al momento del hecho, en la vivienda se encontraban los dos hijos de la pareja: un niño de 4 años y una niña de 2. Ambos quedaron al cuidado de un tío materno, con intervención del área de Familia.
La casa permanece bajo custodia policial, mientras continúan las diligencias ordenadas por la Fiscalía y la División Homicidios – Brigada de Femicidios.
Recreo amaneció conmovida. Una joven madre muerta. Un policía detenido. Y una investigación que recién empieza a develar lo que ocurrió puertas adentro de esa casa donde, minutos antes de las 19, todo cambió para siempre.