Rosario: murió un hombre vinculado a Los Monos que fue baleado hace 15 días

En la noche del jueves 7 de agosto se comunicó el fallecimiento de Juan Domingo Ramírez, alias “Cascarita”, que estaba internado por una herida de arma de fuego en el cuello en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de emergencias desde hacía dos semanas.
Había sido herido en el atardecer del martes 22 de julio. Una versión indicaba que el ataque a tiros se produjo cuando estaba en la esquina de Rueda y Dorrego, a escasos metros de su vivienda ubicada en barrio Hospitales; mientras que otra señala que la balacera fue en el kiosco que tenía en el ingreso a la casa.
Varios patrulleros llegaron hasta esa zona luego de recibir al menos un llamado al 911. Los policías encontraron a un hombre tendido en el piso, con heridas de bala en la zona del cuello y una mano (roce).
Los uniformados pidieron una ambulancia y un rato después, “Cascarita” fue llevado por personal del Sies hasta el hospital de emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde quedó internado en grave estado.
Ramírez tenía antecedentes penales; entre ellos una condena por una causa vinculada a Los Monos por la cual estuvo preso en la cárcel de Piñero y una causa federal por la cual tuvo una tobillera electrónica hasta mediados de junio.
La balacera se produjo a menos de 200 metros de donde en el atardecer del domingo 20 fue asesinado a tiros un hombre de 30 años, identificado como Brian Nahuel Figueroa, mientras estaba en el interior de un automóvil VW Polo de color negro, en Virasoro al 1900 (entre Dorrego y Moreno). Según voceros de la investigación, Figueroa había estado en el estadio Marcelo Bielsa viendo el partido de fútbol entre Newell’s y Banfield, en el sector donde está una de las facciones de la barra brava. Ramírez también había sido visto esa noche en otro sector de la popular.
Con la muerte de Ramírez, ya son 77 los homicidios registrados en lo que va del año en el departamento Rosario.
