Rufino: detectan abuso por una clase de ESI y detienen al ex padrastro de la víctima

Quedó en prisión preventiva un hombre al que se investiga por abusos sexuales cometidos en perjuicio de una niña que es hija de una mujer que era su pareja en Rufino (departamento General López). El imputado tiene 35 años y sus iniciales son SDA.
De acuerdo con la atribución delictiva, los hechos ilícitos se reiteraron durante aproximadamente tres años durante la infancia de la víctima.
La medida cautelar fue ordenada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Lorena Garini, en una audiencia desarrollada en el mediodía de este viernes en los tribunales rufinenses.
La fiscal Rafaela Florit está a cargo de la investigación penal y es quien solicitó que el imputado transite el proceso judicial privado de su libertad. En tal sentido, valoró que “la jueza consideró que la evidencia que presentamos era suficiente para acreditar la materialidad de los ilícitos y la probabilidad de autoría, así como la presunción de riesgos procesales”. Además, precisó que “la magistrada contempló que la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo”.
Asimismo, la funcionaria del MPA destacó que “la jueza tuvo en cuenta que transcurrió más de una semana entre la fecha en la que el imputado fue notificado de que había una grave denuncia en su contra y el día en el que se puso a disposición de la Justicia”, y agregó que “durante ese tiempo, brindó versiones falsas sobre su ubicación”. En función de ello, mencionó que “mientras estaba prófugo, fue declarado rebelde”.
“Aunque hoy la Defensa ofreció alternativas a la preventiva, la jueza rechazó todos sus planteos e hizo lugar a nuestro pedido de prisión ordinaria y sin plazos mientras dure la investigación”, destacó Florit.
La funcionaria del MPA indicó que “en una clase de Educación Sexual Integral (ESI) que tuvo a principios de este mes en la escuela a la que asiste, la víctima reveló que durante aproximadamente tres años el imputado abusó sexualmente de ella en reiteradas oportunidades”. Al respecto, resaltó que “desde la institución se actuó según el protocolo correspondiente y la madre de la niña radicó de inmediato la denuncia que originó la investigación penal”.
En cuanto a los hechos ilícitos, Florit señaló que “el hombre de iniciales SDA vulneró la integridad sexual de la pequeña en una vivienda en la que ambos convivían con otros integrantes del grupo familiar”. Además, puntualizó que “en el marco de los abusos, él amenazaba a la niña con hacerle daño a sus seres queridos si alguien se enteraba de lo sucedido”.
La fiscal manifestó que “el agresor se valía de la situación de autoridad que tenía respecto de la víctima”, y añadió que “también aprovechó la confianza de su pareja, quien solía dejar a la niña al cuidado de él”.
Al hombre de iniciales SDA se le endilgó la autoría de abuso sexual con acceso carnal, reiterado, agravado (por haber estado encargado de la guarda y por haber aprovechado la convivencia preexistente con la víctima, quien es menor de edad).
A su vez, el imputado es investigado como autor de los delitos de promoción y facilitamiento de la corrupción de menores agravada (por tratarse de una víctima menor de 13 años y por haber sido cometidos mediante violencia y amenazas por parte de una persona conviviente y encargada de la guarda).
La funcionaria del MPA refirió que “en el marco del legajo, también se investiga como autora de resistencia a la autoridad a una mujer que es la actual pareja del imputado”. Según detalló, “si bien fue aprehendida por agentes policiales tras haber cometido el ilícito que se le atribuyó, posteriormente se le impusieron cautelares no privativas de la libertad”.
En relación a esta imputada, la fiscal expuso que “mientras el hombre de 35 años estaba prófugo, ella trató de entorpecer un allanamiento que tenía como fin recabar elementos que permitieran el avance de la investigación”.
