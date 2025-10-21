#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Se investiga

Presunto femicidio durante la madruga en el norte de la ciudad de Santa Fe

Ocurrió en la zona de calle Neuquén 6800. La víctima tenía 45 años. Otras dos personas resultaron heridas.

La zona donde se produjo el hecho. Foto: María José Ramón.
 9:32
 / 
Por: 

Un presunto femicidio se registró este martes en horas de la madrugada en la zona de Neuquén 6800 de la ciudad de Santa Fe.

Se trata de la muerte de una mujer de 45 años que presentaba signos de haber sido atacada con un arma blanca dentro de un domicilio de la mencionada zona norte capitalina.

Imagen ilustrativa. Zona en la que ocurrió el hecho. Crédito: Google Street ViewImagen ilustrativa. Zona en la que ocurrió el hecho. Crédito: Google Street View

Personal policial arribó al sitio del hecho y constató que familiares de la víctima intentaban realizar maniobras de primeros auxilios en la víctima, quien falleció dentro del lugar de los hechos.

En base al primer reporte policial, una menor de edad y la supuesta pareja de la persona fallecida, quien habría cometido el crimen, presentaban heridas de arma blanca. En el último de ellos, se estima que las lesiones fueron autoinfligidas

El autor fue visto por una vecina huyendo en dirección a la casa de su madre luego de cometer el acto. Personal de CRE URI se encuentra trabajando en el norte de la capital santafesina para dar con el paradero del sujeto.

Por su parte, la hija presentó una lesión en mano izquierda y fue trasladada al hospital Iturraspe para su atención inmediata, mientras que un segundo hijo permaneció en el domicilio, sin heridas.

Hospital Iturraspe. Crédito: Guillermo Di SalvatoreHospital Iturraspe. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Las primeras recopilaciones de la investigación policial indican que la victima y victimario estaban separados desde hace un tiempo y la mujer recibía amenazas constantemente

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Violencia de Género
Hospital Iturraspe

