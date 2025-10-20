Córdoba: Pablo Laurta quedó detenido una celda individual con cámara de vigilancia
El doble femicida uruguayo permanece aislado en prisión, bajo vigilancia constante. Según se informó, permanecerá bajo estas condiciones hasta que finalicen los peritajes y se determine su situación procesal.
Laurta permanecerá vigilado las 24 horas mediante una cámara para evitar que atente contra su vida.
Pablo Daniel Laurta, acusado de asesinar a su expareja Luna Giardina (26) y a su exsuegra Mariel Zamudio (54), fue trasladado a la Cárcel de Cruz del Eje, donde permanece bajo un estricto control. El hombre, de 38 años, se encuentra solo en una celda especial, vigilado las 24 horas mediante una cámara para evitar que atente contra su vida.
El traslado se realizó entre el domingo por la noche y el lunes a la madrugada, en un operativo de seguridad encabezado por grupos especiales de la Policía de Córdoba. Laurta fue llevado desde Entre Ríos, donde estaba detenido por otro crimen, hasta la provincia mediterránea.
El acusado enfrenta cargos por doble homicidio agravado por mediar violencia de género y el uso de arma de fuego, según la imputación del fiscal Gerardo Reyes, del fuero de Violencia Familiar. No se descarta que se le sumen nuevos agravantes, como la premeditación o la alevosía, además de la sustracción ilegal de su hijo, a quien habría secuestrado tras cometer el crimen.
Un historial de violencia y otra causa en Entre Ríos
Antes del doble femicidio, Laurta fue señalado como responsable del asesinato del chofer de Uber Martín Palacios, ocurrido en Entre Ríos. Por ese hecho, enfrenta una imputación por homicidio criminis causae, delito que contempla la prisión perpetua.
Luego de matar a Giardina y Zamudio en una vivienda del barrio Villa Serrana, al noroeste de la ciudad de Córdoba, huyó con su hijo. Ambos fueron hallados días después en un hotel de Gualeguaychú. Según las primeras hipótesis, el hombre pretendía cruzar el río Uruguay con el niño para escapar del país.
Evaluaciones psiquiátricas clave para la causa
Por la gravedad de los hechos, la fiscalía ordenó que un equipo de especialistas del Poder Judicial realice peritajes psiquiátricos al acusado. Se busca determinar si presenta algún trastorno mental o alteración psicológica que pueda haber influido en su accionar.
Este examen será determinante: de comprobarse que Laurta es imputable, el caso avanzará hacia un juicio con jurados populares. En caso contrario, podría ser derivado a un hospital neuropsiquiátrico.
No obstante, fuentes judiciales sostienen que, por las pruebas reunidas, el acusado habría actuado con plena conciencia antes, durante y después del hecho, lo que reforzaría su imputabilidad.
Se prevé que Laurta sea indagado en los próximos días a través de una videollamada, para evitar su traslado desde Cruz del Eje a la capital provincial. Durante su declaración en Entre Ríos, el imputado se abstuvo de responder preguntas y negó los cargos.
Mientras tanto, el equipo del fiscal Reyes continúa recolectando testimonios, peritajes y otras pruebas que permitan consolidar el expediente en su contra.
Un traslado bajo estrictas medidas de seguridad
El operativo para llevar a Laurta a Córdoba se realizó con máxima custodia: el acusado viajó con chaleco antibalas y bajo el resguardo del Eter, la Guardia de Infantería y la división de motos SEOM. Tras su arribo a la Jefatura de Policía de barrio Alberdi, fue sometido a controles médicos y fichado.
Luego, fue derivado a la Cárcel de Cruz del Eje, donde actualmente permanece aislado de los presos condenados, en una celda individual equipada con cámaras de vigilancia. Según fuentes del Servicio Penitenciario, no muestra señales de arrepentimiento ni temor.
Durante su traslado, Laurta llegó a gritar que había “rescatado” a su hijo de una red de trata, una versión que fue desmentida y cuya denuncia fue archivada por falta de pruebas.
Condiciones de detención
El acusado se encuentra en un sector especial, alejado de los pabellones comunes y con control permanente del personal penitenciario. No está alojado en el área de máxima seguridad ni comparte espacio con presos condenados, como el múltiple asesino Roberto Carmona.
Según trascendió de fuentes judiciales, Laurta permanecerá bajo estas condiciones hasta que finalicen los peritajes y se determine su situación procesal.
