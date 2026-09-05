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Una camioneta terminó en uno de los canales del Parque Garay

Sorpresa entre vecinos y habituales visitantes del espacio verde ubicado en el oeste de la capital provincial. Investigan cómo llegó ahí.

Llamativa escena de sábado por la mañana en el Parque. Crédito: @mariogaloppoLlamativa escena de sábado por la mañana en el Parque. Crédito: @mariogaloppo
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Sorpresa y misterio en el Parque Garay de la ciudad de Santa Fe, este sábado por la mañana por la aparición de una camioneta utilitaria en uno de los canales de agua del espacio verde.

Mientras se investigan las causas para determinar cómo llegó hasta ese lugar, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales ante el estupor de los vecinos y habituales visitantes del lugar.

De momento, se desconoce al propietario o conductor del vehículo y cómo fue la maniobra que terminó con la Renault Kangoo en el canal.

La utilitaria con la trompa en el agua. Crédito: @GMALFAROLa utilitaria con la trompa en el agua. Crédito: @GMALFARO

Antecedente

No muy lejos de allí, en junio ocurrió un fuerte choque entre un auto y una moto. Fue en la esquina de Presidente Perón y Salvador Caputto.

El incidente, a metros del parque Garay, fue protagonizado por un automóvil Chevrolet Agile color gris y una moto a las 7 horas, aproximadamente; informó El Litoral en la oportunidad.

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