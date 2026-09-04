Análisis del tránsito

Alem y Belgrano: por qué una de las esquinas más complejas de Santa Fe sigue generando situaciones de riesgo

El reciente choque y vuelco volvió a poner bajo la lupa una intersección donde confluyen tránsito urbano, interurbano, camiones, colectivos y vehículos particulares. Un trabajo realizado por estudiantes de Ingeniería Civil de la UTN analizó los antecedentes disponibles, aunque con datos de 2015 a 2021. Para el especialista Fernando Imaz, todavía falta información actualizada para evaluar qué ocurrió después de las últimas modificaciones.