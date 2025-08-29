#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Relato salvaje en Santa Fe

Una reunión en escuela céntrica terminó con una docente golpeada y una mamá detenida

Ocurrió este viernes al mediodía. La agresora fue trasladada a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia por lesiones leves y amenaza simple.

Personal de la Policía Motorizada aprehendió a la agresora. Foto: Archivo
 22:36
Por: 

Una patrulla de la Brigada Motorizada debió intervenir en una escuela céntrica de la ciudad de Santa Fe, a raíz de un violento incidente ocurrido durante una reunión de padres.

El "relato salvaje" se desencadenó en horas del mediodía de este viernes y tuvo lugar en las instalaciones del establecimiento educativo Domingo Faustino Sarmiento, en donde se cruzan las calles Primera Junta y 1° de Mayo, frente a la Plaza San Martín o “de los bomberos”.

ELLITORAL_358831 | Fernando Nicola Así luce el monumento y la plaza en 2020.La zona donde se produjo el hecho. Foto: Fernando Nicola.

Llamado al 911

Los uniformados se hicieron presentes luego de una denuncia telefónica a la Central de Emergencias 911.

Al llegar a la escuela, fueron recibidos por un hombre, que les contó lo que acababa de suceder. Había sido testigo de como, durante una reunión, la madre de un alumno había increpado a una docente y luego la había golpeado en el rostro.

Solución

La víctima fue entrevistada instantes después. Ella aseguró que había sido amenazada y agredida por la mamá del estudiante.

En ese momento, la acusada -que permanecía allí- reconoció ser la autora del hecho y buscó justificarse al asegurar que hacía ya un tiempo que tenía problemas con esa maestra y que nadie le daba una solución.

Imagen ilustrativa. Ambos sucesos están siendo investigados por personal policial. Crédito: Manuel FabatíaLa policía intervino en el hecho. Foto: Manuel Fabatía

Finalmente, los policías aprehendieron a la agresora, quien fue trasladada hasta la Estación Sur, donde fue identificada por lesiones leves y amenazas simples.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Policía de Santa Fe
Santa Fe violenta

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro