Una reunión en escuela céntrica terminó con una docente golpeada y una mamá detenida

Una patrulla de la Brigada Motorizada debió intervenir en una escuela céntrica de la ciudad de Santa Fe, a raíz de un violento incidente ocurrido durante una reunión de padres.
Ocurrió este viernes al mediodía. La agresora fue trasladada a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia por lesiones leves y amenaza simple.
El "relato salvaje" se desencadenó en horas del mediodía de este viernes y tuvo lugar en las instalaciones del establecimiento educativo Domingo Faustino Sarmiento, en donde se cruzan las calles Primera Junta y 1° de Mayo, frente a la Plaza San Martín o “de los bomberos”.
Los uniformados se hicieron presentes luego de una denuncia telefónica a la Central de Emergencias 911.
Al llegar a la escuela, fueron recibidos por un hombre, que les contó lo que acababa de suceder. Había sido testigo de como, durante una reunión, la madre de un alumno había increpado a una docente y luego la había golpeado en el rostro.
La víctima fue entrevistada instantes después. Ella aseguró que había sido amenazada y agredida por la mamá del estudiante.
En ese momento, la acusada -que permanecía allí- reconoció ser la autora del hecho y buscó justificarse al asegurar que hacía ya un tiempo que tenía problemas con esa maestra y que nadie le daba una solución.
Finalmente, los policías aprehendieron a la agresora, quien fue trasladada hasta la Estación Sur, donde fue identificada por lesiones leves y amenazas simples.
