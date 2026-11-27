Momentos de gran tensión se viven por estos minutos en la cuadra de avenida Luján al 2200 de la ciudad de Santo Tomé, donde una violenta situación se desató adentro de una óptica.
Tensión en una óptica de avenida Luján por una presunta toma de rehenes
Un hombre se atrincheró en un local comercial y amenazó con incendiarlo. Tendría un bidón con combustible y un encendedor. Personal policial especializado del GOE dialoga con el intruso para tratar de que deponga su actitud.
Según trascendió, un hombre con su estado mental alterado irrumpió en el local con un bidón lleno de nafta y un encendedor.
Adentro del inmueble se encuentra al menos el propietario, un comerciante de 72 años.
El intruso, que amenaza con incendiar el lugar, dialoga con personal especializado en mediación del Grupo de Operaciones Especiales de la Unidad Regional I.
La policía cortó la circulación por la transitada arteria, entre calles 7 de Marzo y 9 de Julio, y dotaciones de la Agrupación de Bomberos Zapadores se apostaron en las inmediaciones para actuar rápidamente de ser necesario.