Investigación

Rescataron a dos jóvenes misioneras que fueron captadas por una red de trata con una falsa oferta laboral en Brasil

La Policía de Misiones y la Prefectura Naval evitaron que las víctimas cruzaran la frontera. Las jóvenes, de 18 años, habían sido contactadas a través de redes sociales con la promesa de un trabajo bien pago. La Justicia Federal investiga a la red detrás del engaño.