Rescataron a dos jóvenes misioneras que fueron captadas por una red de trata con una falsa oferta laboral en Brasil

La rápida intervención de la Policía de Misiones y la Prefectura Naval Argentina permitió rescatar a dos jóvenes de 18 años oriundas de Posadas, que habían sido captadas por una red de trata de personas a través de una supuesta propuesta laboral en Brasil.
Las víctimas fueron encontradas antes de que lograran cruzar la frontera internacional, evitando así que fueran trasladadas fuera del país.
Las autoridades actuaron de inmediato luego de que la madre de una de las chicas radicara la denuncia por desaparición en la Comisaría Sexta de la Unidad Regional I de Posadas.
Según el relato, ambas jóvenes se habían ausentado de sus domicilios sin aviso, tras recibir por redes sociales una oferta para trabajar en el exterior con un salario atractivo.
Mirá tambiénEl caso que destapó una historia de abandonos, vulnerabilidad y explotación infantil en Santa Fe
Ese fue el primer indicio de una modalidad de captación que se repite cada vez con más frecuencia: el uso de internet y redes sociales como herramienta para engañar y reclutar víctimas.
Investigación judicial
Ante la sospecha de un posible caso de trata, la Fiscalía Federal N° 2 de Posadas, a cargo de la doctora Silvina Gutiérrez, y la jueza federal Verónica Skanata intervinieron de manera inmediata.
Ambas dispusieron una serie de medidas urgentes para localizar a las jóvenes, con la participación de efectivos de la Policía de Misiones y personal de Inteligencia Criminal de la Prefectura Naval Argentina – Zona Alto Paraná.
Las tareas de rastreo se concentraron en la zona limítrofe con Brasil, donde se presumía que las chicas podrían haber sido trasladadas con el objetivo de cruzar el río hacia el país vecino.
Gracias al trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad, la Prefectura Naval localizó a las jóvenes el pasado 9 de octubre, cuando aún se encontraban en territorio argentino. El hallazgo evitó que las víctimas pasaran al otro lado de la frontera, donde su rescate habría sido mucho más complejo.
Mirá tambiénOperativos en establecimientos rurales del norte que explotaban a trabajadores
De acuerdo con fuentes judiciales, se investiga ahora el origen del contacto inicial y la red criminal que habría intentado trasladarlas al extranjero. Se sospecha que detrás de la falsa oferta laboral operan intermediarios que reclutan jóvenes en situación de vulnerabilidad, prometiéndoles estabilidad económica o mejoras de vida, pero con fines de explotación sexual o laboral.
Asistencia y contención a las víctimas
Tras el rescate, las jóvenes recibieron asistencia médica y contención psicológica por parte de personal especializado de la Dirección de Investigaciones Complejas. Luego fueron trasladadas nuevamente a Posadas, donde se concretó su reencuentro con las familias bajo el acompañamiento de profesionales en salud mental y del área de asistencia a víctimas.
El procedimiento se realizó conforme a los protocolos establecidos por la Fiscalía Federal y bajo la supervisión de la División de Trata de Personas de la Policía de Misiones, que continúa colaborando con la Justicia para desarticular la red involucrada.
Mirá tambiénSe llevará a cabo una jornada interprovincial de capacitación y concientización sobre la trata de personas
Las autoridades destacaron que la denuncia temprana fue clave para salvar a las jóvenes, ya que permitió activar el operativo antes de que se concretara el traslado internacional.
Casos como este ponen nuevamente en foco las estrategias de captación utilizadas por las redes de trata, que aprovechan la vulnerabilidad económica y emocional de jóvenes en busca de oportunidades laborales.
En los últimos años, organismos nacionales y provinciales alertaron sobre el aumento de ofertas falsas de empleo publicadas en redes sociales, especialmente dirigidas a mujeres y adolescentes.
Desde el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, recuerdan que ante cualquier sospecha o desaparición en contextos similares, se debe llamar de inmediato a la línea 145, que funciona las 24 horas y recibe denuncias anónimas en todo el país.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.