Rechazaron el pedido de excarcelación del condenado en el "caso del preservativo"

La defensa de Leandro Spies, condenado por abuso sexual en el conocido como “caso del preservativo”, solicitó que recupere la libertad y permanezca así hasta que el fallo adquiera firmeza. La Cámara de Apelaciones rechazó el pedido, confirmando la prisión preventiva.
El caso tomó relevancia nacional cuando se viralizó un fragmento de la resolución en la que el ex juez Rodolfo Mingarini le concedió la libertad y cuestionó cómo el acusado podría haber sometido a la mujer mientras se colocaba un preservativo.
El entonces magistrado fue denunciado y en septiembre de 2021 el Tribunal de Enjuiciamiento lo suspendió de su cargo. En mayo de 2022, tras el jury, fue destituido por mal desempeño de sus funciones en nueve casos, muchos de estos vinculados a abuso sexual sobre víctimas menores de edad.
El tribunal que condenó a Speis: Carraro, Falkenberg y Aguirre. Foto: Mauricio Garín
Spies fue condenado en julio del año pasado por los jueces Nicolás Falkenberg, Lisandro Aguirre y Sergio Carraro, quienes le impusieron 10 años de prisión como autor de “abuso sexual con acceso carnal”. La sentencia fue confirmada por los camaristas Sergio Alvira, Matías Drivet y Eduardo Bernacchia, que redujeron la pena a 8 años y medio de prisión.
En paralelo al intento de revertir la condena, como Spies está preso desde mediados de 2021 su defensa solicitó la excarcelación. Los jueces Octavio Silva, Sergio Carraro y Susana Luna resolvieron que el continuara tras las rejas. Esto también fue apelado, y la discusión llegó recientemente a la Alzada.
El camarista Sebastián Creus presidió la audiencia en la que Saín exigió que su defendido sea excarcelado y espere en libertad que haya una resolución firme en el caso.
Marcos Barceló y Julián Saín representaron a Spies. Foto: Mauricio Garín
El fiscal Carlos Arietti se opuso, señaló que “el proceso está muy avanzado” y solicitó la confirmación de la preventiva. En esa línea estuvo la resolución de Creus que, además de rechazar el recurso de excarcelación, impuso las costas del proceso a la defensa.
“Con forro o sin forro es violación”
Spies fue condenado por haber abusado de una mujer con discapacidad, que tiene un retraso madurativo. El 27 de abril de 2021 forzó su ingreso a la vivienda de ella, ubicada en el norte de la ciudad de Santa Fe.
El consentimiento fue el eje de la discusión durante el juicio. Los fundamentos detrás de la condena consideraron contundente la prueba sobre la existencia de un abuso sexual y destacaron que no se acreditó que la víctima tuviera motivación alguna para perjudicar al acusado.
Como "dato objetivo que corrobora la violencia sexual", se constató una lesión. Múltiples testigos declararon, entre ellos la médica que examinó a la mujer, los vecinos que la asistieron e identificaron a Spies como el agresor, policías, y profesionales de la salud mental.
El tribunal también desestimó la principal teoría de la defensa, que sostenía que el uso de un preservativo probaba una relación sexual consentida. Los jueces destacaron que "con forro o sin forro es violación", y que el uso del profiláctico "carece de trascendencia jurídica" y no puede considerarse un signo de consentimiento.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.