Triple choque en la General Paz: un auto en llamas, rescate en helicóptero y 9 heridos

Un violento accidente vial se registró este domingo por la mañana en la Avenida General Paz, a la altura de la Avenida de los Corrales, en el barrio porteño de Mataderos. El hecho involucró a dos autos y una camioneta que circulaban en sentido hacia el Río de la Plata y dejó como saldo nueve personas heridas: ocho hombres y una mujer, todos mayores de edad.
Impacto y fuego en la calzada
Testigos indicaron que un Peugeot 208, que circulaba a alta velocidad y realizando maniobras de zigzag, embistió de atrás a un Peugeot 206. Este último se incendió tras el impacto, pero vecinos lograron sofocar las llamas antes de la llegada de los bomberos.
El fuerte choque provocó que una de las ruedas del 206 saliera despedida y golpeara a una camioneta que circulaba por la zona. La dueña del Peugeot 208 contó que había prestado el vehículo a un amigo que transportaba a otra persona hacia su casa.
Asistencia de emergencias
Bomberos y personal del SAME acudieron rápidamente al lugar. Dos hombres y una mujer, con politraumatismos, fueron trasladados al Hospital Santojanni. Además, un hombre de 28 años con politraumatismo grave fue derivado en helicóptero al Hospital Argerich.
La magnitud del siniestro obligó a cortar la avenida, lo que derivó en otro triple choque, de menor gravedad, a unos 500 metros del lugar.
