#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Santa Fe ciudad

Un hombre herido de gravedad al estrellar su auto contra una columna en la Av. 27 de Febrero

Ocurrió durante la noche en el cruce con calle Juan de Garay. Bomberos trabajaron varios minutos para rescatar al automovilista, que sufrió graves lesiones y fue derivado al hospital Cullen.

Un hombre herido de gravedad al estrellar su auto contra una columna en la Av. 27 de Febrero
 13:54
 / 
Por: 

La madrugada santafesina transcurría sin mayores sobresaltos hasta que, pasadas las 4.30, un violento estruendo alteró la calma de la zona 27 de Febrero.

En ese preciso momento, el conductor de un Peugeot que avanzaba en sentido sur–norte perdió el control y, sin posibilidad de maniobra, fue a dar de lleno contra una columna del alumbrado público.

El impacto fue tan brutal que la estructura se arrancó de raíz, provocando además que el semáforo del lugar quedara fuera de servicio, lo que obligó a personal policial a regular el tránsito de manera manual.

Conductor atrapado y operativo de rescate

Tras el choque, el conductor —un hombre de 41 años— quedó aprisionado entre los hierros retorcidos del vehículo.

Vecinos que escucharon el estruendo salieron a la calle y dieron aviso inmediato al 911, lo que puso en marcha un amplio operativo de emergencia.

Al lugar acudieron Bomberos Zapadores, dos móviles de Cobem, efectivos policiales y personal de Prefectura, que colaboraron en la escena.

Un hombre herido de gravedad al estrellar su auto contra una columna en la Av. 27 de FebreroUn hombre herido de gravedad al estrellar su auto contra una columna en la Av. 27 de Febrero

Durante varios minutos, los rescatistas trabajaron con herramientas de corte y expansión para poder liberar al hombre.

Graves lesiones

Una vez extraído del habitáculo, el conductor fue asistido por profesionales del Sies 107 y trasladado de urgencia al hospital José María Cullen, donde ingresó en estado delicado.

Allí fue recibido por el médico de guardia, quien confirmó un cuadro de fractura de cúbito en el antebrazo derecho, contusión pulmonar bilateral severa derecha y traumatismo de la pared abdominal. Según se supo el paciente permanece internado en estado reservado.

Un hombre herido de gravedad al estrellar su auto contra una columna en la Av. 27 de FebreroUn hombre herido de gravedad al estrellar su auto contra una columna en la Av. 27 de Febrero

Daños materiales y tránsito afectado

El siniestro dejó importantes daños en la esquina: la columna derribada, el semáforo inutilizado y escombros esparcidos sobre la calzada.

La zona permaneció con tránsito reducido mientras se realizaban tareas de limpieza y se retiraban los restos del vehículo siniestrado.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Choques en Santa Fe
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro