Marcha masiva en Comodoro por Valeria Schwab: encontraron su celular lejos del cuerpo

La causa por la muerte de Valeria Schwab, la mujer de 35 años cuyo cuerpo fue hallado al costado de un acantilado en Comodoro Rivadavia, sumó en las últimas horas un nuevo dato clave: su teléfono celular fue encontrado a más de 200 metros del lugar donde apareció el cadáver. Mientras tanto, familiares, amigas y vecinos encabezaron una masiva marcha para exigir justicia y apuntaron contra la policía por el operativo de búsqueda.
El teléfono fue hallado en el “carril de enfrente”, según explicó Jessica Schwab, hermana de la víctima, en declaraciones al medio ADN Sur. El dispositivo no había sido encontrado durante los primeros rastrillajes, lo que generó nuevas críticas al accionar policial.
“Si no fuera por nosotros, no la encontraban”, aseguró Jessica, que relató cómo la propia familia encontró el cuerpo durante la madrugada del miércoles, tras recorrer la costa por sus propios medios al no tener novedades del paradero de Valeria, quien había salido a caminar por la costanera.
Críticas y reclamos
La movilización se realizó en la Plaza Kompuchewe y reunió a una multitud que exigió respuestas a las autoridades. Se sumaron también allegados de Diego Serón, un joven desaparecido desde la semana pasada en la ciudad. “No puede ser que pase algo así en una zona tan transitada, llena de gente que sale a correr o caminar. Mi hermana no volvió porque no había luz, era una boca de lobo”, denunció Jessica.
Franco, pareja de Valeria, también se mostró indignado: “Desde las once de la noche hasta las tres de la mañana estuvimos buscando solos. Cuando encontramos una zapatilla y luego el cuerpo, recién ahí llegó la policía”.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, publicó un mensaje en la red X (ex Twitter) donde aseguró: “No vamos a parar hasta encontrar al cobarde asesino de Valeria. Estamos trabajando con la Justicia para que se pudra en la cárcel”.
Una mujer activa, deportista y querida
Valeria era creadora de contenido, vendía productos de perfumería y tenía una vida social activa. En sus redes compartía entrenamientos, caminatas, momentos con amigas y paseos por la costa. El martes por la noche había salido como tantas veces y subió una historia a Instagram con un sticker de yoga. Nunca volvió.
La fiscalía confirmó que el cuerpo presentaba escoriaciones y lesiones compatibles con una muerte violenta. La autopsia será clave para determinar con mayor precisión qué ocurrió.