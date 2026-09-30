Dos personas quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación por una serie de violentos robos de camiones cometidos en distintos puntos del sur de la provincia de Santa Fe, entre ellos Venado Tuerto y Villada.
Prisión preventiva para dos integrantes de una banda de “piratas del asfalto”
La investigación está a cargo de la fiscal Mayra Vuletich y reúne hechos cometidos en Venado Tuerto, Villada y Sanford. Los imputados son oriundos de Buenos Aires y residían en Córdoba.
La causa está a cargo de la fiscal Mayra Vuletich y busca determinar además la participación de otros posibles integrantes de la organización y el destino final de los vehículos sustraídos.
La audiencia imputativa y cautelar se desarrolló este martes en los Tribunales de Venado Tuerto y se extendió durante aproximadamente cuatro horas.
Según explicó Vuletich, a los acusados se les atribuyó participación en seis hechos delictivos. Uno corresponde a la presunta conformación de una asociación ilícita, mientras que los restantes están vinculados con los robos y las privaciones de la libertad de los transportistas.
“Tenemos una gran cantidad de evidencia, por eso fue una audiencia que se extendió tanto en el tiempo”, explicó la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Al término de la audiencia, la jueza Mariana Vidal dispuso que ambos imputados permanezcan en prisión preventiva mientras continúa el proceso.
El inicio de la investigación
La causa se originó a partir de un episodio ocurrido en jurisdicción de Venado Tuerto. Conforme avanzaron las averiguaciones, los investigadores comenzaron a detectar otros robos ocurridos en diferentes puntos de Santa Fe con características prácticamente idénticas.
Ese patrón permitió vincular expedientes que inicialmente estaban radicados en distintas jurisdicciones.
“Cuando comenzamos a trabajar el hecho sucedido aquí en Venado Tuerto, empezamos a tomar conocimiento de que se había replicado exactamente la misma modalidad en otros lugares de la provincia”, explicó Vuletich.
La fiscalía venadense venía trabajando sobre el caso desde julio y, al establecer contacto con fiscales de otras localidades, comenzó a encontrar coincidencias tanto respecto de los presuntos autores como de la metodología utilizada.
“Pudimos empezar a generar una convergencia muy grande entre toda la evidencia que teníamos”, señaló.
Finalmente, las investigaciones fueron acumuladas dentro de una misma causa.
Entre los episodios atribuidos se encuentran dos correspondientes a esta circunscripción judicial: uno ocurrido en Venado Tuerto y otro en Villada. También se investigan hechos en Sanford, San Martín de las Escobas y en un sector cercano a Frontera.
Atacaban cuando los camioneros descansaban
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, la organización seleccionaba principalmente a transportistas que se encontraban descansando durante la noche.
Los camioneros eran sorprendidos en sitios alejados de sectores poblados, una circunstancia que reducía las posibilidades de solicitar auxilio inmediatamente.
En el caso investigado en Venado Tuerto, el abordaje se produjo en cercanías de la intersección de Ruta Nacional 33 y República de Irlanda.
La elección de sitios despoblados también fue considerada al momento de establecer la calificación legal de los hechos.
“Siempre, de alguna manera, se los interceptaba en lugares alejados de la población”, indicó Vuletich.
Según explicó la fiscal, se trata de lugares frecuentemente utilizados por transportistas que, después de recorrer largas distancias, estacionan sus vehículos para cumplir con períodos de descanso, particularmente durante la madrugada.
Una vez seleccionado el camión, comenzaba el ataque.
Un modo de que repite
La investigación permitió reconstruir un patrón que se habría repetido en los distintos episodios.
Según la Fiscalía, los atacantes rompían el vidrio de alguna de las puertas del camión para acceder a la cabina y sorprender al conductor.
Inmediatamente después, el camionero era reducido y le inmovilizaban las manos y los pies utilizando precintos.
La violencia ejercida no terminaba necesariamente con la sustracción del vehículo.
En algunos de los casos, los choferes fueron trasladados y posteriormente abandonados en otros lugares, todavía inmovilizados.
“Algo muy particular es que luego de ser liberados, muchos de los choferes continuaban teniendo estas sujeciones en sus manos y pies”, explicó la fiscal.
Esa circunstancia dificultaba considerablemente que las víctimas pudieran liberarse, desplazarse y solicitar ayuda después de quedar abandonadas.
Vuletich remarcó que la investigación no se limita al perjuicio patrimonial provocado por el robo de los camiones, sino que también contempla la violencia ejercida sobre las víctimas.
“Es una situación muy cruel para estas personas, más allá del despojo de un bien, en este caso los camiones. Hay una situación de violencia muy clara hacia las personas”, sostuvo.
Los camiones robados
Uno de los interrogantes que permanece abierto es el destino final de los vehículos.
Los investigadores cuentan con elementos que indicarían que los camiones sustraídos fueron trasladados desde Santa Fe hacia la provincia de Córdoba.
A partir de allí, sin embargo, el recorrido continúa bajo investigación.
“Lógicamente entendemos que ya están fuera de nuestra provincia. Hemos podido acreditar que se han ido hacia la provincia de Córdoba, pero el destino final de los rodados sigue siendo materia de investigación”, indicó Vuletich.
Precisamente, uno de los objetivos de la próxima etapa será reconstruir qué ocurría con los camiones después de ser sacados de Santa Fe y determinar si existía una estructura destinada a recibirlos, ocultarlos, desarmarlos o darles otro destino.
Sobre este último punto, la Fiscalía todavía no formuló una conclusión definitiva.
Más integrantes
Los dos detenidos no serían, según la hipótesis investigativa, las únicas personas involucradas.
La Fiscalía continúa trabajando para identificar a otros presuntos participantes de la asociación ilícita. Por el momento, Vuletich aclaró que no es posible establecer con precisión cuántos miembros habría tenido la estructura.
“Todavía no podemos determinarlo. Nos encontramos trabajando con mucha prioridad para lograr establecer esta circunstancia, pero no hemos podido fijar un número”, señaló.
De acuerdo con lo informado durante la entrevista, uno de los imputados es Marcelo Christian S., a quien la Fiscalía le atribuye un presunto rol de jefe y organizador dentro de la asociación investigada.
La otra imputada es una mujer identificada como Carmen Lidia A., quien habría cumplido funciones relacionadas con el apoyo y la logística necesaria para concretar los hechos.
Entre los elementos analizados aparece además un automóvil Fiat Cronos que habría sido utilizado durante los robos. Según la hipótesis expuesta, la mujer se movilizaba en ese vehículo mientras el otro acusado conducía alguno de los camiones recientemente sustraídos.
Estas atribuciones forman parte de la acusación fiscal y deberán ser analizadas durante el desarrollo del proceso judicial.
Ambos seguirán detenidos
Después de la extensa audiencia realizada en los Tribunales de Venado Tuerto, la jueza Mariana Vidal resolvió imponer la prisión preventiva a los dos acusados.
La decisión cautelar permite que la investigación continúe con ambos imputados privados de su libertad.
La Fiscalía buscará ahora avanzar sobre los puntos que todavía permanecen abiertos: determinar el destino definitivo de los camiones robados, establecer la dimensión de la presunta organización e identificar a otras personas que eventualmente hayan participado de los ataques.
La acumulación de hechos ocurridos en distintos puntos de Santa Fe permitió concentrar una investigación que había comenzado meses atrás en Venado Tuerto y que, con el avance de las medidas, reveló una modalidad que se habría repetido en distintas rutas de la provincia.