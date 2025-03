Odisea en Monje

Video: un sujeto atacó a su ex, a sus familiares, amenazó a su hijo, se atrincheró y quiso prender fuego a la casa

Ocurrió en esta localidad del sureste del departamento San Jerónimo. Un hombre de 30 años violó la medida de restricción que tenía y atacó a su ex, a sus ex cuñadas y su ex suegra y hasta amenazó y roció con alcohol a su hijo.