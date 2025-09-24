Feroz incendio en la planta de hormigonado municipal de Rafaela

Un incendio de importantes dimensiones se desató pasadas las 13 de este miércoles 24 de septiembre en la planta de hormigonado municipal de la ciudad de Rafaela.
El fuego se desató este miércoles en horas de la siesta. En el lugar trabajaban bomberos y servicios de emergencia.
El lugar está ubicado sobre la Ruta Nacional 34, en cercanías del camino público número 5, en la ciudad de Rafaela.
Un operario relató a Radio Rafaela en el lugar que al momento del hecho se realizaban tareas de compactación de minibuses, ómnibus en desuso y otros materiales, algunos de ellos tóxicos e inflamables.
Se sospecha que, al prender fuego para facilitar la compactación, las llamas se habrían propagado a otros sectores del predio.
Por el momento, se supo que ninguna persona resultó herida y que el resto del lote no correría peligro. Personal de los Bomberos Zapadores de Rafaela trabaja intensamente en el lugar para controlar el fuego y evitar que se extienda.
El siniestro generó una densa columna de humo negro, visible desde distintos puntos de la zona.
En desarrollo
